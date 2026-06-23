Bruno Tavares, ex participante de MasterChef: "Este adobo secreto deja la carne tierna en pocos minutos"

Conseguir una carne tierna y jugosa no depende únicamente del corte elegido o del punto de cocción. Existen técnicas de preparación que pueden marcar una gran diferencia y transformar incluso piezas con fibras más firmes. Una de ellas es la que Bruno Tavares , ex participante de MasterChef Brasil , compartió como un método sencillo llamado aterciopelado o velveting.

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La técnica se utiliza desde hace años en la gastronomía asiática y en cocinas profesionales para proteger la carne durante la cocción. El procedimiento ayuda a conservar la humedad, evita que las proteínas se contraigan en exceso con el calor y permite obtener un resultado mucho más tierno sin necesidad de recurrir a cortes más costosos.

El llamado aterciopelado consiste en cubrir la carne con una mezcla de ingredientes que actúan sobre su superficie antes de cocinarla. Esta capa protectora ayuda a mantener los jugos naturales de la proteína y favorece una textura más suave una vez que pasa por la sartén, el wok o la parrilla.

La receta lleva unos pocos minutos de preparación.

El método resulta especialmente útil en tiras de carne vacuna, pollo o cubos de cerdo, ya que son formatos que permiten que el adobo actúe de manera uniforme. Al reducir la rigidez de las proteínas durante la cocción, la carne conserva mejor su jugosidad y evita secarse rápidamente.

En la versión compartida por Bruno Tavares, el protagonista es el bicarbonato de sodio. Este ingrediente modifica el pH de la superficie de la carne, reduciendo la contracción de las proteínas cuando entran en contacto con altas temperaturas.

Para aproximadamente 500 gramos de carne cortada en tiras, el chef recomienda utilizar:

1 cucharadita de bicarbonato de sodio.

de sodio. Un chorrito de aceite neutro.

Salsa de soja.

Un poco de vino blanco seco.

Una vez mezclados todos los ingredientes con la carne, el preparado debe reposar entre 15 y 30 minutos. Finalizado ese tiempo, es importante enjuagar bien las piezas para eliminar los restos del adobo y secarlas completamente con papel de cocina.

adobo para carnes Puede aplicarse fácilmente en casa porque son ingredientes habituales de la cocina. WEB

Existe una alternativa para quienes no quieren usar bicarbonato

Quienes prefieran evitar el bicarbonato pueden optar por una preparación basada en almidón de maíz (maicena), otra técnica ampliamente utilizada en la cocina asiática.

En este caso, el almidón se mezcla con:

Clara de huevo.

Salsa de soja.

Un poco de aceite.

La combinación forma una película muy fina alrededor de la carne que ayuda a conservar la humedad y aporta una textura especialmente tierna en preparaciones rápidas como salteados.

Esta alternativa funciona mejor con trozos pequeños, ya que el recubrimiento actúa de forma uniforme durante una cocción breve.

En qué recetas conviene aplicar este adobo

El aterciopelado ofrece mejores resultados cuando la carne se cocina rápidamente y en piezas pequeñas. Por eso suele utilizarse en recetas como yakisoba, carne con verduras, pollo salteado, stroganoff o preparaciones al wok.

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Con ingredientes económicos y un tiempo de preparación muy corto, esta técnica permite mejorar notablemente la textura de muchos cortes cotidianos, convirtiéndose en un recurso práctico para quienes buscan una carne más tierna y jugosa sin aumentar el presupuesto.