Pan de banana hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Cuando hay una banana madura en la cocina, no hace falta encender el horno para preparar algo dulce. Con una sartén pequeña y una mezcla rápida se puede hacer un pan de banana individual, ideal para acompañar el café con leche del desayuno.
Se prepara con una banana madura, un huevo y pocos ingredientes. No necesita horno y queda húmedo por dentro, con una superficie suavemente dorada.
Cuando hay una banana madura en la cocina, no hace falta encender el horno para preparar algo dulce. Con una sartén pequeña y una mezcla rápida se puede hacer un pan de banana individual, ideal para acompañar el café con leche del desayuno.
La receta se cocina a fuego bajo y queda a mitad de camino entre un budín húmedo y un panqueque grueso. El secreto para que no se queme por fuera ni quede crudo en el centro es usar una porción pequeña, tapar la sartén y darlo vuelta cuando la base ya esté firme.
Las cantidades alcanzan para una porción grande o dos porciones pequeñas. Cuanto más madura esté la banana, más dulce y húmedo quedará el resultado.
También se pueden agregar nueces picadas, chips de chocolate, pasas o una cucharada de coco rallado. Conviene no sumar demasiados ingredientes para que la preparación mantenga una textura liviana y pueda cocinarse rápido.
Pisar la banana. Colocarla en un plato hondo o recipiente y aplastarla con un tenedor hasta obtener un puré.
Agregar el huevo. Mezclar hasta que se integre completamente con la banana.
Incorporar los secos. Sumar la harina, el polvo de hornear, la canela y el endulzante elegido. Revolver hasta que no queden grumos grandes.
Cocinar la primera cara. Calentar una sartén pequeña, aceitarla apenas y volcar la mezcla. Tapar y cocinar a fuego mínimo entre 2 y 3 minutos.
Dar vuelta. Cuando los bordes estén firmes y la superficie comience a perder humedad, girar con una espátula. Cocinar 1 o 2 minutos más.
El tiempo puede variar según el grosor de la preparación y la potencia de la hornalla. Antes de retirarlo, el centro debe sentirse firme y cocido, sin mezcla líquida visible.
La sartén debe estar caliente, pero no humeante. Una vez que se coloca la mezcla, conviene bajar inmediatamente el fuego al mínimo. La banana tiene azúcares naturales que pueden dorarse demasiado rápido si la temperatura es alta.
Tapar la sartén permite que el calor llegue al centro y ayuda a que el polvo de hornear actúe. Si la mezcla se extiende demasiado, quedará más parecida a un panqueque; si se usa una sartén pequeña, tomará más altura y textura de budín.
La harina común puede reemplazarse por avena molida. También se pueden procesar cuatro cucharadas de avena tradicional hasta obtener una textura fina.
Con avena, el pan queda un poco más rústico y húmedo. Si la banana es muy grande o la mezcla resulta demasiado líquida, se puede agregar una cucharada extra para darle más cuerpo.
Para convertirlo en un desayuno más goloso, se puede sumar una cucharadita de cacao amargo y algunos chips de chocolate. En ese caso, conviene agregar una cucharada de leche si la masa queda demasiado espesa.
Otra opción es colocar una pequeña porción de chocolate en el centro: se vierte la mitad de la mezcla, se agrega el chocolate y se cubre con el resto antes de tapar la sartén.
El pan de banana se puede servir solo, tibio, o acompañado con yogur, queso crema, mantequilla de maní o frutas frescas.