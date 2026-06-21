Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 22 al 28 de junio

Las bajas temperaturas suelen cambiar por completo los hábitos alimentarios. Durante el invierno, muchas personas buscan recetas que aporten saciedad, calor y una buena nutrició n, pero sin caer en preparaciones demasiado pesadas. La buena noticia es que existen opciones de comida casera que cumplen con todos esos requisitos utilizando pocos ingredientes y sin demandar horas de trabajo.

La clave está en elegir platos que combinen vegetales, proteínas y cereales de manera equilibrada. Además de mejorar la nutrición , este tipo de recetas permiten organizar mejor las comidas de la semana y evitar recurrir a opciones ultraprocesadas cuando falta tiempo para cocinar.

Con esa idea, estas cinco propuestas reúnen sabor, practicidad y productos fáciles de conseguir. Son preparaciones que funcionan tanto para almuerzos como para cenas y que incluso pueden cocinarse en cantidad para varios días.

Entre las recetas más reconfortantes del invierno aparece esta sopa cremosa que combina la dulzura natural de la calabaza con el toque aromático del jengibre. La comida resulta liviana, nutritiva y perfecta para las noches más frías. Además, utiliza pocos ingredientes y puede prepararse en apenas treinta minutos.

Cuando se habla de nutrición y platos rendidores, el guiso de lentejas ocupa un lugar privilegiado. Estas recetas aportan fibra, proteínas vegetales y una gran sensación de saciedad. Gracias a sus ingredientes simples y económicos, se transforma en una excelente alternativa para cocinar varias porciones.

image

Miércoles: Tarta de acelga sin tapa

Esta comida es ideal para quienes buscan opciones más livianas. La combinación de acelga, huevos y queso aporta proteínas y vegetales en una misma preparación. Entre las recetas saludables, destaca por su sencillez y por requerir pocos ingredientes.

image

Jueves: Pollo al horno con batatas y limón

Las preparaciones en una sola fuente son aliadas perfectas para la semana. Esta comida combina proteínas de calidad con carbohidratos complejos provenientes de las batatas. Son recetas que permiten obtener una excelente nutrición sin complicaciones.

image

Viernes: Ensalada tibia de quinoa, naranja y rúcula

Aunque las ensaladas suelen asociarse al verano, esta versión tibia demuestra lo contrario. La quinoa aporta proteínas, las naranjas aprovechan los cítricos de estación y las nueces suman grasas saludables. Una de esas recetas que logran una comida equilibrada con pocos ingredientes.

image

El truco para ahorrar tiempo toda la semana

Todas estas recetas pueden cocinarse en cantidades más grandes y conservarse en la heladera durante dos o tres días. Esto permite organizar mejor cada comida, reducir el tiempo diario en la cocina y mantener una buena nutrición utilizando los mismos ingredientes de forma inteligente.

Al final, una alimentación saludable no depende de platos sofisticados. Con planificación y buenas recetas, es posible disfrutar una excelente comida durante toda la semana incluso en los días más fríos del año.