El pan de manzana hecho en sartén es una alternativa rápida para acompañar el café con leche cuando no hay tiempo de encender el horno. La preparación utiliza fruta rallada, harina y polvo de hornear, y necesita alrededor de cinco minutos de cocción .

Pan integral hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Sin horno ni levadura: el pan que se hace en sartén en minutos y que los nutricionistas recomiendan para reemplazar al pan lactal

Por su método y su textura, el resultado se parece más a un pan plano y esponjoso que a un budín tradicional. Queda húmedo por dentro, ligeramente dorado por fuera y puede prepararse sin agregar azúcar a la masa si la manzana es dulce.

El tiempo indicado corresponde a la cocción. Rallar la fruta y mezclar los ingredientes demanda unos minutos adicionales, aunque la receta no necesita reposo, amasado ni levado.

Las cantidades alcanzan para una porción grande o dos pequeñas . Conviene utilizar una sartén de entre 14 y 16 centímetros para que la mezcla no quede demasiado extendida ni excesivamente alta.

La manzana aporta humedad, por lo que el pan necesita una cocción suave. Si el fuego está demasiado alto, la superficie se oscurece rápidamente mientras el interior permanece húmedo y pegajoso .

Pan de manzana hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (1)

También es importante no formar una pieza demasiado gruesa. Una capa de alrededor de un centímetro permite que el calor llegue al centro dentro del tiempo previsto.

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Antes de retirarlo, se puede introducir un palillo en la zona central. Debe salir sin masa líquida, aunque puede conservar algo de humedad por la fruta.

Qué hacer si la manzana larga demasiado jugo

Algunas variedades contienen más líquido que otras. Si la fruta rallada moja por completo la mezcla, conviene apretarla ligeramente antes de incorporarla.

No es necesario dejarla completamente seca. Parte de su jugo ayuda a que el pan quede tierno y aromático, pero un exceso puede modificar la proporción entre harina y líquidos.

Si la preparación ya quedó demasiado floja, se puede agregar una cucharada adicional de harina. Debe hacerse de manera gradual para no terminar con un resultado duro.