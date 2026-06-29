El pan de manzana hecho en sartén es una alternativa rápida para acompañar el café con leche cuando no hay tiempo de encender el horno. La preparación utiliza fruta rallada, harina y polvo de hornear, y necesita alrededor de cinco minutos de cocción.
Por su método y su textura, el resultado se parece más a un pan plano y esponjoso que a un budín tradicional. Queda húmedo por dentro, ligeramente dorado por fuera y puede prepararse sin agregar azúcar a la masa si la manzana es dulce.
El tiempo indicado corresponde a la cocción. Rallar la fruta y mezclar los ingredientes demanda unos minutos adicionales, aunque la receta no necesita reposo, amasado ni levado.
Ingredientes para preparar el pan de manzana
Las cantidades alcanzan para una porción grande o dos pequeñas. Conviene utilizar una sartén de entre 14 y 16 centímetros para que la mezcla no quede demasiado extendida ni excesivamente alta.
- Una manzana pequeña.
- Un huevo.
- Cinco cucharadas de harina común, aproximadamente 50 gramos.
- Media cucharadita de polvo de hornear.
- Una cucharada de leche o yogur natural.
- Media cucharadita de canela, opcional.
- Una pizca de sal.
- Una cucharadita de aceite o manteca para la sartén.
- Una cucharadita de azúcar o miel, opcional.
Pan de manzana hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (1)
Cómo hacer el pan de manzana en sartén
- Lavar y pelar la manzana. Rallarla con la parte gruesa del rallador y presionarla suavemente con las manos para retirar solo el exceso de líquido.
- Colocar el huevo en un recipiente y batirlo durante unos segundos. Agregar la leche o el yogur y mezclar hasta integrar.
- Incorporar la harina, el polvo de hornear, la sal y la canela. Revolver hasta obtener una preparación espesa y sin sectores de harina seca.
- Sumar la manzana rallada. Si la mezcla queda demasiado compacta, agregar una cucharadita extra de leche. No debe quedar líquida como una masa de panqueques finos.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego medio-bajo y untarla con una cantidad mínima de aceite o manteca.
- Volcar la preparación y extenderla hasta formar un círculo de aproximadamente un centímetro de espesor. Tapar la sartén y cocinar durante dos minutos y medio.
- Cuando los bordes se vean firmes y la base esté dorada, dar vuelta el pan con ayuda de un plato o una espátula ancha. Cocinar otros dos minutos y medio, también a fuego bajo.
El secreto para que no quede crudo en el centro
La manzana aporta humedad, por lo que el pan necesita una cocción suave. Si el fuego está demasiado alto, la superficie se oscurece rápidamente mientras el interior permanece húmedo y pegajoso.
También es importante no formar una pieza demasiado gruesa. Una capa de alrededor de un centímetro permite que el calor llegue al centro dentro del tiempo previsto.
Pan de manzana hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (3)
Antes de retirarlo, se puede introducir un palillo en la zona central. Debe salir sin masa líquida, aunque puede conservar algo de humedad por la fruta.
Qué hacer si la manzana larga demasiado jugo
Algunas variedades contienen más líquido que otras. Si la fruta rallada moja por completo la mezcla, conviene apretarla ligeramente antes de incorporarla.
No es necesario dejarla completamente seca. Parte de su jugo ayuda a que el pan quede tierno y aromático, pero un exceso puede modificar la proporción entre harina y líquidos.
Si la preparación ya quedó demasiado floja, se puede agregar una cucharada adicional de harina. Debe hacerse de manera gradual para no terminar con un resultado duro.