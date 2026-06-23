Pan de yogur hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Preparar un pan casero para el desayuno no siempre exige encender el horno ni esperar varias horas. Con una sartén y pocos ingredientes se puede hacer una versión rápida de pan de yogur, ideal para acompañar el café con leche de la mañana.
Se prepara con yogur, harina y polvo de hornear, no necesita horno ni tiempo de levado y queda tierno por dentro y dorado por fuera.
Preparar un pan casero para el desayuno no siempre exige encender el horno ni esperar varias horas. Con una sartén y pocos ingredientes se puede hacer una versión rápida de pan de yogur, ideal para acompañar el café con leche de la mañana.
La receta se inspira en los panes planos de yogur que se cocinan directamente sobre una superficie caliente. Como no lleva levadura, no necesita reposo prolongado: la masa se mezcla, se estira y se cocina aproximadamente entre uno y dos minutos por lado.
Estas cantidades alcanzan para dos panes pequeños o uno más grande. Se puede preparar una versión neutra, dulce o salada.
Si no se dispone de harina leudante, se puede usar harina común y agregar aproximadamente media cucharadita de polvo de hornear.
Mezclar los ingredientes. Colocar la harina, la sal y el azúcar en un recipiente. Agregar el yogur y el aceite.
Formar una masa. Integrar primero con una cuchara y después con las manos hasta obtener una masa suave.
Dividir y estirar. Formar dos bollitos y aplastarlos hasta dejarlos de aproximadamente medio centímetro de grosor.
Cocinar en sartén. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio-bajo y colocar los panes.
Dorar de ambos lados. Cocinar entre uno y dos minutos por lado, hasta que aparezcan pequeñas burbujas y manchas doradas.
El tiempo exacto depende del grosor de la masa y de la potencia de la hornalla. Si los panes son más altos, conviene bajar el fuego y tapar la sartén para que se cocinen en el centro sin quemarse.
El yogur aporta humedad y ayuda a conseguir una miga suave. Para conservar esa textura, la masa no debe amasarse demasiado: alcanza con unir los ingredientes hasta que ya no queden sectores secos.
También es importante no agregar harina de más. La masa puede quedar ligeramente pegajosa al principio, pero si se endurece con exceso de harina, el pan perderá humedad durante la cocción.
La opción más práctica es un yogur natural sin azúcar. El yogur griego produce una masa más firme, mientras que uno más líquido puede requerir una cucharada adicional de harina.
Si solo hay yogur endulzado o de vainilla, también puede utilizarse para una versión dulce. En ese caso conviene evitar la sal en exceso y no sumar demasiado azúcar.
Para acompañar el café con leche, se puede agregar a la masa azúcar, canela, esencia de vainilla, ralladura de limón o pequeños trozos de chocolate.
Una vez cocido, el pan queda bien con miel, mermelada, queso crema, pasta de maní o rodajas de banana. También puede pincelarse con un poco de manteca y espolvorearse con canela.
La misma base puede transformarse en un pan para tostadas o sándwiches. Solo hay que eliminar el azúcar y agregar hierbas secas, queso rallado, semillas o ajo en polvo.