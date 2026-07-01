El pan de arándanos en sartén es una alternativa rápida para preparar una porción individual durante el desayuno. La masa se mezcla en un recipiente y necesita alrededor de cinco minutos de cocción. Su textura se acerca más a la de un pan plano esponjoso o una tortita gruesa que a la de un budín horneado.

Pan de manzana hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Listo en 5 minutos: este pan sin gluten en sartén es ideal para un desayuno liviano

Los arándanos aportan humedad y pequeños sectores dulces que aparecen al cortarlo.

Los cinco minutos corresponden a la cocción. Preparar los ingredientes y formar la mezcla puede demandar otros dos o tres minutos.

Estas cantidades funcionan mejor en una sartén pequeña, de entre 12 y 14 centímetros. En una superficie muy grande, la mezcla puede quedar demasiado fina y secarse rápidamente.

Antes de retirarlo, el centro debe verse firme y no presentar masa líquida alrededor de los arándanos .

Pan de arándanos hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (2)

Pan de arándanos hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (3)

Qué hacer si se utilizan arándanos congelados

Los arándanos congelados pueden incorporarse sin descongelar, pero deben estar separados y sin una capa excesiva de hielo. Al liberar más agua, pueden prolongar ligeramente la cocción.

Si se descongelan previamente, conviene escurrirlos y secarlos con papel absorbente. De lo contrario, la masa puede quedar demasiado húmeda y teñirse completamente de violeta.

En cualquiera de los dos casos, no hay que agregar demasiada fruta. Una cantidad excesiva dificulta que el pan mantenga su estructura al momento de darlo vuelta.