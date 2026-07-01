El pan de arándanos en sartén es una alternativa rápida para preparar una porción individual durante el desayuno. La masa se mezcla en un recipiente y necesita alrededor de cinco minutos de cocción. Su textura se acerca más a la de un pan plano esponjoso o una tortita gruesa que a la de un budín horneado.
Los arándanos aportan humedad y pequeños sectores dulces que aparecen al cortarlo.
Los cinco minutos corresponden a la cocción. Preparar los ingredientes y formar la mezcla puede demandar otros dos o tres minutos.
Ingredientes para preparar una porción
- Un huevo.
- Cuatro cucharadas de harina común, aproximadamente 40 gramos.
- Dos cucharadas de yogur natural o leche.
- Media cucharadita de polvo de hornear.
- Una pizca de sal.
- Una cucharadita de azúcar, opcional.
- Dos cucharadas de arándanos frescos.
- Esencia de vainilla o ralladura de limón, opcional.
- Una cantidad mínima de aceite o manteca.
Estas cantidades funcionan mejor en una sartén pequeña, de entre 12 y 14 centímetros. En una superficie muy grande, la mezcla puede quedar demasiado fina y secarse rápidamente.
Pan de arándanos hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (2)
Cómo hacer el pan de arándanos en sartén
- Batir el huevo con el yogur o la leche.
- Agregar la harina, el polvo de hornear, la sal y el azúcar.
- Mezclar hasta obtener una preparación espesa y sin grumos secos.
- Incorporar los arándanos con movimientos suaves para evitar romperlos.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego bajo y untarla con aceite.
- Verter la preparación y distribuirla hasta lograr un espesor cercano a un centímetro.
- Tapar y cocinar durante dos minutos y medio.
- Dar vuelta con una espátula ancha y cocinar entre dos y tres minutos más.
Antes de retirarlo, el centro debe verse firme y no presentar masa líquida alrededor de los arándanos.
Pan de arándanos hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (3)
Qué hacer si se utilizan arándanos congelados
Los arándanos congelados pueden incorporarse sin descongelar, pero deben estar separados y sin una capa excesiva de hielo. Al liberar más agua, pueden prolongar ligeramente la cocción.
Si se descongelan previamente, conviene escurrirlos y secarlos con papel absorbente. De lo contrario, la masa puede quedar demasiado húmeda y teñirse completamente de violeta.
En cualquiera de los dos casos, no hay que agregar demasiada fruta. Una cantidad excesiva dificulta que el pan mantenga su estructura al momento de darlo vuelta.