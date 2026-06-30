Listo en 5 minutos: este pan sin gluten en sartén es ideal para un desayuno liviano

Un pan sin gluten hecho en sartén puede resolver el desayuno con pocos ingredientes y sin encender el horno. La mezcla se prepara en un recipiente, se vierte directamente sobre una sartén pequeña y necesita alrededor de cinco minutos de cocción.
Se prepara con huevo, premezcla y yogur, no necesita horno. La cocción es rápida, pero hay que controlar el espesor para que el centro quede firme.
Un pan sin gluten hecho en sartén puede resolver el desayuno con pocos ingredientes y sin encender el horno. La mezcla se prepara en un recipiente, se vierte directamente sobre una sartén pequeña y necesita alrededor de cinco minutos de cocción.
El resultado es una pieza individual, tierna y ligeramente esponjosa. No tiene la altura de un pan de molde ni la textura de una masa con levadura: se parece más a un pan plano y blando, fácil de abrir o acompañar con ingredientes dulces y salados.
Aunque el título destaque los cinco minutos, ese tiempo corresponde principalmente a la cocción. Mezclar los ingredientes puede sumar dos o tres minutos, según la organización previa.
Estas cantidades rinden un pan individual. Todos los productos industrializados deben estar identificados como libres de gluten si la preparación está destinada a una persona con celiaquía.
La premezcla puede estar elaborada con harina de arroz, almidón de maíz, fécula de mandioca u otras combinaciones. Como cada marca absorbe los líquidos de manera diferente, puede ser necesario ajustar ligeramente la consistencia.
El error más frecuente es utilizar una sartén demasiado grande o formar una pieza muy gruesa. En el primer caso, el pan queda extremadamente fino y puede secarse. En el segundo, la superficie se dora antes de que el huevo y la masa terminen de cocinarse.
Una sartén de entre 12 y 14 centímetros permite lograr un tamaño individual. El fuego debe mantenerse bajo o medio-bajo y la tapa ayuda a concentrar el calor durante la primera mitad de la cocción.
Antes de retirarlo, conviene presionar suavemente el centro. Debe sentirse firme y recuperar la forma. Si todavía parece blando o húmedo, necesita uno o dos minutos adicionales.