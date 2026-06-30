Un pan sin gluten hecho en sartén puede resolver el desayuno con pocos ingredientes y sin encender el horno. La mezcla se prepara en un recipiente, se vierte directamente sobre una sartén pequeña y necesita alrededor de cinco minutos de cocción .

Sin horno ni levadura: el pan que se hace en sartén en minutos y que los nutricionistas recomiendan para reemplazar al pan lactal

Pan de manzana hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

El resultado es una pieza individual, tierna y ligeramente esponjosa. No tiene la altura de un pan de molde ni la textura de una masa con levadura: se parece más a un pan plano y blando , fácil de abrir o acompañar con ingredientes dulces y salados.

Aunque el título destaque los cinco minutos, ese tiempo corresponde principalmente a la cocción. Mezclar los ingredientes puede sumar dos o tres minutos, según la organización previa.

Estas cantidades rinden un pan individual . Todos los productos industrializados deben estar identificados como libres de gluten si la preparación está destinada a una persona con celiaquía.

La premezcla puede estar elaborada con harina de arroz, almidón de maíz, fécula de mandioca u otras combinaciones. Como cada marca absorbe los líquidos de manera diferente, puede ser necesario ajustar ligeramente la consistencia.

Listo en 5 minutos este pan sin gluten en sartén es ideal para un desayuno liviano (1)

Cómo preparar el pan en sartén en cinco minutos

Colocar el huevo en un recipiente y batirlo durante unos segundos hasta integrar la clara y la yema.

Agregar el yogur, la sal y el polvo de hornear. Mezclar nuevamente para distribuir el leudante de manera uniforme.

Incorporar la premezcla poco a poco. La preparación debe quedar espesa, pero todavía fácil de extender con una cuchara.

con una cuchara. Si la masa está demasiado seca, sumar una cucharadita de leche. Si quedó muy líquida, agregar una pequeña cantidad adicional de premezcla.

Calentar una sartén antiadherente pequeña a fuego bajo y distribuir una capa fina de aceite.

Volcar la mezcla, emparejar la superficie y tapar. Cocinar durante aproximadamente dos minutos y medio , hasta que los bordes se vean firmes.

, hasta que los bordes se vean firmes. Dar vuelta el pan con una espátula y cocinar otros dos minutos o dos minutos y medio. Retirarlo cuando ambas caras estén doradas y el centro haya perdido el aspecto húmedo.

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El detalle que evita que quede crudo

El error más frecuente es utilizar una sartén demasiado grande o formar una pieza muy gruesa. En el primer caso, el pan queda extremadamente fino y puede secarse. En el segundo, la superficie se dora antes de que el huevo y la masa terminen de cocinarse.

Una sartén de entre 12 y 14 centímetros permite lograr un tamaño individual. El fuego debe mantenerse bajo o medio-bajo y la tapa ayuda a concentrar el calor durante la primera mitad de la cocción.

Antes de retirarlo, conviene presionar suavemente el centro. Debe sentirse firme y recuperar la forma. Si todavía parece blando o húmedo, necesita uno o dos minutos adicionales.