Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 6 de julio

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.510 en Banco Nación. A su vez, los bonos en el mercado internacional sostuvieron las ganancias y al mismo tiempo el riesgo país se acerca a los 400 puntos básicos.
El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.510 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los distintos bancos del país.
La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.510 en Banco Nación. A su vez, los bonos en el mercado internacional sostuvieron las ganancias y al mismo tiempo el riesgo país se acerca a los 400 puntos básicos.
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Durante los primeros días de este mes hubo una continuación del proceso de apreciación del dólar, aunque con una intensidad menor a la observada en junio, un menor ritmo de intervención compradora por parte del Banco Central y un riesgo país que perforó un nuevo piso no visto desde 2018, acercándose a la zona de los 400 puntos básicos, todo ello en un contexto de leve recuperación de las cotizaciones de los bonos soberanos.
Cabe destacar que el Gobierno nacional deberá afrontar el 9 de julio vencimientos de deuda soberana por USD 4.391 millones, en un momento en que el riesgo país se encuentra en sus valores más reducidos desde abril de 2018.
De hecho, los bonos en dólares y la deuda en pesos extendieron las subas, mientras que el riesgo país perforó nuevos mínimos de la gestión Milei, aunque es importante destacar que aunque mejoren las reservas, la desinflación y el re-rating soberano, el tipo de cambio gana presión, se consolida el fin del carry trade y la actividad sigue sin despegar.
El mercado cambiario registró en la última semana su promedio diario más elevado del año, con operaciones que rozaron los USD 770 millones diarios. Sin embargo, la sostenida demanda de divisas limitó la capacidad del Banco Central para adquirir moneda extranjera al ritmo que había sostenido durante el primer semestre.
El tipo de cambio mayorista avanzó $11,50 (0,8%) con respecto al cierre del viernes 26, cerrando en $1.488,50. Por su parte, el Banco Central fijó el techo de las bandas cambiarias en $1.810,56, valor que deja al dólar oficial a 322,06 pesos de distancia de ese límite, equivalente a un margen del 21,6%.