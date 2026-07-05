Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 6 de julio

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.510 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los distintos bancos del país.

El Banco Central mantiene el precio del dólar a $1507 para la venta minorista.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.510 en Banco Nación. A su vez, los bonos en el mercado internacional sostuvieron las ganancias y al mismo tiempo el riesgo país se acerca a los 400 puntos básicos.

Los bonos argentinos sostuvieron las ganancias en el mercado internacional. WEB Precio del dólar para este lunes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar de este lunes 6 de julio Banco Nación: $1.510

$1.510 Banco Galicia: $1.505

$1.505 Banco BBVA: $1.515

$1.515 Banco Santander: $1.505

$1.505 Banco Ciudad: $1.510

$1.510 Banco Patagonia: $1.515

$1.515 Banco Macro: $1.519

$1.519 Banco Hipotecario: $1.510

$1.510 Banco Supervielle: $1.516,50

$1.516,50 Banco Credicoop: $1.510

$1.510 Banco Piano: $1.515

$1.515 Banco Comercio: $1.515

$1.515 ICBC: $1.515

$1.515 Brubank: $1.500 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país Dólar en alza moderada, menos compras del BCRA y riesgo país en mínimos desde 2018 Durante los primeros días de este mes hubo una continuación del proceso de apreciación del dólar, aunque con una intensidad menor a la observada en junio, un menor ritmo de intervención compradora por parte del Banco Central y un riesgo país que perforó un nuevo piso no visto desde 2018, acercándose a la zona de los 400 puntos básicos, todo ello en un contexto de leve recuperación de las cotizaciones de los bonos soberanos.

El indicador elaborado por JP Morgan recortó 22 unidades y se ubicó en 415 puntos básicos , marcando así su nivel más bajo desde el 24 de abril de 2018, cuando se registraron 403 puntos.

y se ubicó en , marcando así su nivel más bajo desde el 24 de abril de 2018, cuando se registraron 403 puntos. En el plano de la deuda soberana , los Globales avanzaron 0,6% durante la semana, en tanto los Bonares lo hicieron en un 0,3%. Con estos movimientos, los títulos bajo legislación extranjera acumulan en lo que va del año una ganancia del 9,7%, mientras que los emitidos bajo ley local suben 7,5% en el mismo período. Este rendimiento coloca a Argentina entre los soberanos de mejor performance a nivel global en 2025.

, los durante la semana, en tanto los lo hicieron en un Con estos movimientos, los acumulan en lo que va del año una mientras que los emitidos bajo en el mismo período. Este rendimiento coloca a Argentina entre los soberanos de mejor performance a nivel global en 2025. En términos de tasas, los Bonares operan con rendimientos que rondan el 7,5% en los tramos más cortos (exceptuando el AO27, que se negocia en torno al 4,7%) y cerca del 9,1% en los vencimientos más largos. Los Globales, valuados al dólar MEP, presentan una curva algo más comprimida, con tasas próximas al 6% en el extremo corto y alrededor del 8,2% hacia los plazos más extensos. Cabe destacar que el Gobierno nacional deberá afrontar el 9 de julio vencimientos de deuda soberana por USD 4.391 millones, en un momento en que el riesgo país se encuentra en sus valores más reducidos desde abril de 2018.

De hecho, los bonos en dólares y la deuda en pesos extendieron las subas, mientras que el riesgo país perforó nuevos mínimos de la gestión Milei, aunque es importante destacar que aunque mejoren las reservas, la desinflación y el re-rating soberano, el tipo de cambio gana presión, se consolida el fin del carry trade y la actividad sigue sin despegar.