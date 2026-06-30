El dólar continúa con la tendencia alcista del último mes y subió $ 5 desde la rueda de ayer.

El dólar sube a $1.500 y en junio acumuló una suba superior al 5%.

El dólar oficial volvió a subir este lunes, último día de junio, y se ubica en $1.500 para la venta en el Banco Nación, un valor que no alcanzaba desde principios de noviembre del año pasado. En el mercado mayorista, la divisa supera los $1.481, lo que representa un incremento mensual superior al 5%.

La moneda estadounidense mantiene así la tendencia alcista que comenzó hacia fines de mayo, impulsada por una combinación de factores que se intensifican en los cierres de mes, cuando aumenta la demanda de divisas por parte de empresas y operadores.

image En ese contexto, el volumen negociado en el mercado mayorista superó los US$817 millones, el nivel más alto registrado en más de dos meses.

Desde la sociedad de Bolsa PPI señalaron que "como suele ocurrir en los cierres de mes, el volumen operado en el mercado de cambios aumentó de forma significativa", y destacaron que se trató de la mayor actividad de las últimas 24 ruedas. Además, indicaron que el dólar oficial acumuló una suba del 5,2% durante junio, aunque aún se mantiene un 21,9% por debajo del techo de la banda cambiaria.

El Banco Central compró menos divisas Mientras el dólar continuó en alza, el Banco Central mantuvo una estrategia de menor intervención en el mercado cambiario. Durante la jornada de ayer adquirió apenas US$25 millones, con lo que cerró junio con un saldo comprador de US$1.371 millones, el monto mensual más bajo desde el inicio de 2026.