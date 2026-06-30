El Gobierno nacional aseguró que "lo peor ya pasó" y pronosticó 18 meses de mejora económica

Tras el dato positivo de la actividad económica en abril , el Gobierno defendió el rumbo económico y dijo que la etapa más difícil ya quedó atrás . En su primera conferencia de prensa como vocero presidencial, Adrián Ravier sostuvo que la economía va bien y afirmó que el país atravesará “los mejores 18 meses” .

Ante la ola polar, Mendoza asegura que aún hay lugares en los refugios: dónde llamar si vemos a personas en situación de calle

Cornejo analizó la salida de Adorni del Gobierno nacional y rompió el silencio por las elecciones en la UNCuyo

En sus palabras, Ravier anticipó que la inflación de junio perforaría el 2% , al tiempo que admitió que actividades como el comercio y la industria todavía no reflejan la recuperación. Según explicó, esa mejora llegará en los próximos meses de la mano del crédito y la desaceleración de los precios.

A su vez, el funcionario afirmó que el equipo económico “está blindando a la Argentina” para afrontar un posible escenario de incertidumbre financiera en 2027. "Creemos que la economía va bien y el camino es por acá" , expresó Ravier en sus primeras palabras sobre la economía argentina.

No obstante, admitió que existe “preocupación por el nivel de actividad y el consumo” , que se irá superando a partir de la baja de la inflación y de la recuperación del crédito. En esa línea, adelantó que los datos anticipados marcan que la inflación de junio perforaría el 2%.

“No estamos corriendo, pero estamos de pie. El paciente está mejor. Sabemos que falta, pero sabemos que este es el camino y que pronto la situación va a mejorar para todos”, insistió.

Respecto de la evolución del dólar, Ravier aseguró que el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo “están blindando a la Argentina” mediante una serie de medidas para “adelantarse a los hechos”.

“Hay un riesgo ‘kuka’ de que un cambio de gobierno implique un cambio de reglas, lo cual pueda derivar en que inversiones hundidas se pierdan”, sumó.

La estrategia pasa por fortalecer la posición del Banco Central para hacer frente a un escenario de incertidumbre como el que se produjo antes de la elección de 2025.

Respaldo internacional y participación de Vaca Muerta

Ravier recordó que, además de las medidas internas, Argentina cuenta con respaldo de organismos internacionales y de los Estados Unidos para soportar cualquier zozobra. Asimismo, consideró “razonable” que los argentinos sigan refugiando sus ahorros en el dólar.

Por otro lado, destacó que en el mes de mayo marcó un récord histórico en producción de petróleo, alcanzando los 903.700 barriles diarios, lo que significó un crecimiento del 19,6% respecto al mismo mes del año anterior.

Asimismo, subrayó que la participación de Vaca Muerta fue del 69%, contabilizando un total de 95,4 millones de metros cúbicos diarios.

También destacó que la producción de gas alcanzó los 156,6 millones de metros cúbicos diarios, con un crecimiento mensual del 11,4% e interanual del 6%.