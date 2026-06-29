Ante la ola polar, Mendoza asegura que aún hay lugares en los refugios: dónde llamar si vemos a personas en situación de calle

Tras las advertencias formuladas por la Iglesia y distintas organizaciones sociales sobre la vulnerabilidad de las personas en situación de calle frente a las bajas temperaturas, el Gobierno de Mendoza brindó detalles del operativo que lleva adelante para afrontar el invierno y aseguró que continúa reforzando la red de refugios en toda el área metropolitana.

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El jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Santiago Suárez , explicó que la planificación comenzó varios meses antes de la llegada de las temperaturas más bajas.

"Venimos trabajando desde febrero, junto con la Dirección de Contingencias, preparándonos para la temporada de invierno en todo el Gran Mendoza", señaló.

Según indicó, actualmente entre 250 y 300 plazas se encuentran ocupadas en los distintos dispositivos de alojamiento, aunque aclaró que todavía existen lugares disponibles y que se continúa ampliando la capacidad de respuesta.

"Estamos reforzando las plazas, pero todavía hay cupos disponibles. No están completos todos los refugios ", afirmó.

Un escenario que cambia todos los días

Suárez explicó que la cantidad de personas en situación de calle es dinámica y presenta modificaciones permanentes, lo que obliga a mantener un seguimiento constante.

"Esto cambia día a día. Hay personas que aparecen, otras llegan desde distintas provincias y otras dejan de estar en situación de calle. Es un trabajo diario y muy variable", sostuvo. En ese contexto, remarcó que equipos del Gobierno realizan recorridas permanentes para detectar nuevas situaciones de vulnerabilidad y ofrecer asistencia.

"Hay personal haciendo rondas para identificar personas que puedan necesitar ayuda e incorporarlas a los dispositivos de contención", explicó.

El funcionario también destacó que no todas las personas aceptan ser alojadas en un refugio, una situación que ya había sido señalada por referentes sociales y religiosos. "Hay gente que no quiere ir a los refugios", reconoció.

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Diferentes realidades

Suárez señaló que bajo la denominación de personas en situación de calle conviven realidades muy distintas. Explicó que algunas permanecen en el espacio público durante el día como estrategia de supervivencia, pero regresan a sus hogares por la noche, mientras que otras efectivamente viven y duermen en la vía pública.

Por ese motivo, afirmó que el trabajo consiste en analizar cada caso y buscar la mejor alternativa. "Intentamos que quienes llegaron desde otras provincias puedan regresar con sus familias. También trabajamos para que quienes pertenecen a otros departamentos vuelvan a su lugar de origen cuando eso es posible. Y si no, buscamos reubicarlos", indicó.

Una problemática en crecimiento

El funcionario reconoció que la situación viene creciendo en los últimos años y atribuyó ese fenómeno a múltiples causas.

"Sí, desde hace algunos años hay un aumento de personas en situación de calle en todo el país. Influyen muchos factores: la macroeconomía, las adicciones y los problemas de salud mental", expresó.

En ese sentido recordó que el censo nacional específico realizado meses atrás detectó 417 personas en situación de calle en Mendoza, aunque insistió en que esa cifra fluctúa permanentemente.

Finalmente, destacó que la respuesta no depende únicamente del Estado provincial, sino del trabajo articulado con distintos actores.

"Trabajamos en conjunto con los municipios, la Iglesia y las organizaciones civiles para empezar a disminuir la cantidad de personas que viven en esta situación. Es un trabajo cotidiano y permanente", concluyó.

Las declaraciones del funcionario llegan mientras Mendoza atraviesa una de las semanas más frías del año. En ese contexto, tanto el Gobierno como las organizaciones sociales coinciden en un punto: la coordinación entre organismos públicos, instituciones y la comunidad resulta clave para proteger a las personas más vulnerables frente a las temperaturas extremas.