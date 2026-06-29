Dolor en el ambiente de Vendimia: falleció Sebastián Navas, el estilista que acompañó a generaciones de reinas mendocinas.

El mundo de la Vendimia despidió este domingo a uno de los profesionales que, durante años, trabajó detrás de escena para realzar a sus protagonistas. A los 36 años falleció Sebastián Navas, reconocido estilista de Rivadavia , cuya trayectoria quedó estrechamente ligada al cuidado de la imagen de numerosas reinas distritales y departamentales de distintos puntos de Mendoza.

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La noticia provocó una profunda conmoción en el ambiente vendimial y en el sector de la belleza. Apenas se conoció su fallecimiento, comenzaron a multiplicarse en las redes sociales los mensajes de despedida de exreinas, colegas, alumnas y clientes que recordaron no solo su talento profesional, sino también la calidez humana con la que acompañaba a cada mujer.

Navas permanecía internado desde hacía varios días en el Hospital Perrupato , donde había ingresado a raíz de una neumonía bilateral que evolucionó rápidamente y comprometió gravemente su estado de salud. Según explicó su familia, debió ser inducido a un coma farmacológico y recibir asistencia respiratoria mecánica para favorecer el tratamiento de sus pulmones.

Aunque en un primer momento presentó signos de recuperación que alimentaron la esperanza de sus seres queridos, posteriormente sufrió una recaída. Pese al esfuerzo del equipo médico, su estado continuó agravándose y este domingo por la tarde se confirmó su fallecimiento.

Más allá de su trabajo cotidiano como estilista, Sebastián Navas construyó un nombre propio dentro del universo vendimial. Cada temporada acompañaba a candidatas y reinas en uno de los momentos más importantes de sus vidas, ocupándose del peinado, el maquillaje y la imagen integral con la dedicación que lo caracterizaba.

Quienes compartieron ese camino con él destacan que no se limitaba a cumplir una tarea profesional. Escuchaba, contenía, transmitía tranquilidad antes de cada presentación y celebraba junto a ellas cada logro. Esa cercanía hizo que muchas reinas mantuvieran con él un vínculo de amistad mucho después de finalizados los actos vendimiales.

Su trabajo también fue reconocido por colegas del rubro, quienes resaltan que supo combinar creatividad, perfeccionismo y vocación de servicio, convirtiéndose en una referencia para nuevas generaciones de estilistas mendocinos.

Con su partida, la Vendimia pierde a uno de esos protagonistas silenciosos que, lejos del escenario principal, contribuyen cada año a construir la imagen de la fiesta más importante de Mendoza. Su legado permanecerá en cientos de fotografías, en incontables recuerdos y, sobre todo, en el cariño de quienes encontraron en Sebastián Navas a un profesional comprometido y a una persona que hizo de la empatía una de sus principales virtudes.