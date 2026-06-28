28 de junio de 2026 - 22:23

Alerta por ingreso de aire polar en Mendoza: frío intenso, heladas y posibles nevadas

El pronóstico para Mendoza anticipa una semana marcada por el frío intenso, con heladas, nevadas en cordillera y el ingreso de una masa de aire polar desde el miércoles.

Alerta por ingreso de aire polar en Mendoza.

Alerta por ingreso de aire polar en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El pronóstico para Mendoza anticipa una semana marcada por el frío, las heladas y un fuerte descenso de temperatura a partir del miércoles, cuando ingresará una masa de aire polar que provocará nevadas en la cordillera y precipitaciones aisladas en distintos sectores de la provincia.

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La Dirección de Contingencias Climáticas anunció que el lunes se presentará con poca nubosidad y heladas, con una máxima de 13°C y una mínima de 1°C. Para el martes se espera un leve alivio térmico, con 16°C de máxima, aunque persistirán las heladas parciales durante la mañana.

El cambio más importante llegará el miércoles, jornada que será mayormente nublada y fría, con precipitaciones aisladas, vientos moderados a fuertes del sur y nevadas en cordillera y sectores del llano. La temperatura caerá bruscamente y la máxima rondará apenas los 7°C.

¿Qué implica el ingreso de una masa de aire polar?

El arribo de aire polar suele provocar descensos abruptos de temperatura, heladas generalizadas y mayor probabilidad de nevadas en zonas de montaña e incluso en sectores bajos de la provincia cuando coinciden humedad y frío intenso.

Ante este escenario, se recomienda extremar los cuidados con personas mayores, niños y quienes deban circular durante las primeras horas del día, cuando las heladas pueden generar condiciones peligrosas en rutas y calles.

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