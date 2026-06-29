Una guía ilustrada resume el acervo del Museo del Pasado Cuyano

El Museo del Pasado Cuyano es testigo inapreciable de diversos periodos de la región cuyana, con Mendoza como principal protagonista, ubicado en la sede la Junta de Estudios Históricos de Mendoza , en su tradicional dirección de Montevideo 544, la Casona Civit.

El aporte del museo, que lleva el nombre de Doctor Edmundo Correas, se conocía por catálogos y principalmente por el servicio de guías profesionales, con Edit Marzetti como decana del grupo, que explicaban e interpretaban el valioso acervo de las salas del establecimiento, prestación que ahora cumplen otras encargadas.

Ahora el establecimiento dispone de una guía completa impresa, que describe y desmenuza el contenido del sitio, en 140 páginas, con profusión de imágenes, autoría del fotógrafo Eduardo Dolonguevich , en el marco de un vistoso trabajo de diseño editorial, a cargo de Julieta Gargiulo.

En el trabajo de descripción se aplicaron veintidós profesionales de la historia, la arquitectura, las artes y el patrimonio de la provincia, coordinados por Nicolás Sosa Baccarelli . Algunos son integrantes de la Junta de Estudios Históricos y de la Fundación de la institución (Fundajhem), entidades encabezadas por Raúl Romero Day y Lucy Pujals Pescarmon a.

Portada de la Guía del Museo del Pasado Cuyano, ubicado en la Casona Civit, de calle Montevideo 544. Un esfuerzo editorial de carácter patrimonial.

Buena parte de ellos comparten la investigación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( Conicet ) y la Universidad Nacional de Cuyo . Por orden alfabético, los participantes son: Marcela Aranda, Patricia Barrio, Eliana Bórmida, Diego Bosquet, Cristina Cano, Patricia Cavanagh, Adolfo Cueto, Liliana Ferraro, Florencia Ferreira de Cassone, Teresa Giamportone, Adriana Hernández Toso, Edit Marzetti, Fabiana Mastrangelo, Adriana Micale, Graciela Moretti, Ramiro Pontis Sarmiento, Lucy Pujals, Raúl Romero Day, Cristina Seghesso, Fabiana Varela y Sosa Bacarelli.

Durante la reunión se anunció que la Junta de Estudios Históricos presentó ante la Academia Nacional de la Historia el Diccionario Biográfico Mendocino Simón Semorile, documento único en el país, producto del trabajo de investigación y transcripción, materializado por miembros de número de la institución.

asistente museo Parte de los invitados a la inauguración de la Guía del Museo Pasado Cuyano, en la casona Civit.

De la década del ’60

La guía presentada cierra un proyecto iniciado en 1960 cuando por ley 2845/60, (gobernación Arturo Ueltschi), se donó a la Junta el histórico solar que ocupa en calle Montevideo con el cargo de hacer un museo, que se inauguró el 24 de mayo de 1967.

En esa instancia se decidió que el museo tuviera una impronta absolutamente local, razón por la que sólo se exhibe el pasado cuyano y en consideración a que su gran gestor y organizador fue Edmundo Correas, varios años después y, en este caso a instancias de Rodolfo Reina Rutini, se le impuso el nombre del fundador de la Universidad Nacional de Cuyo.

La oferta de elementos históricos a exhibir del museo sigue creciendo. El año pasado incorporó diversas contribuciones, como por ejemplo el retrato de José Norberto Quiroga por parte de sus descendientes, las hermanas Morales; una documentación del doctor Emilio Civit, entregada por su nieta María Rosa Civit de Martinelli; un mural del Cruce de los Andes de Modesta Reboredo Vicchi; y recientemente una donación, en este caso de los hermanos Nazar Flallolet, Roberto, Elena, Marisa y Mario, en recuerdo de sus padres, general Roberto Nazar Blanco, miembro de esta Junta y Elenita Flallolet Lemos, de una espada, remembranza de la batalla de Copiapó y el ejemplar, junto a otros libros, de la Crónica de la Conquista de Méjico del siglo XVII, que engrosarán los anaqueles de la biblioteca Gobernador Pedro Molina.

El museo, escenario óptimo para la recorrida de alumnos de los niveles primarios y secundarios, se puede visitar de lunes a viernes.Una de las asistentes a la inauguración, Susana Villegas Marcó, presidenta de las Damas Pro Glorias Mendocinas, felicitó a los hacedores de la guía “que nos permite adentrarnos en el pasado cuyano y más aún, recordar y conocer costumbres, historias y sacrificios que hicieron grande esta tierra, en especial la ‘ínsula’ mendocina tan querida por el Padre de la Patria”.

El encuentro en la Junta terminó con un brindis y un momento musical a cargo del Octeto Esloveno de Mendoza, bajo la dirección de Diego Bosquet.