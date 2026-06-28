Mundial 2026: la odisea de comprar entradas y las tácticas de los hinchas mendocinos para ver a la Selección

La fiebre por ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026 desbordó todas las expectativas en Estados Unidos y también para los mendocinos que viajaron a seguir al conjunto nacional, debido al precio exorbitante de las entradas impulsado por el magnetismo de Lionel Messi.

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La presencia del capitán argentino, en lo que muy probablemente sea su última Copa del Mundo , añade un valor emocional y simbólico difícil de cuantificar. Para muchos, ver jugar a Messi equivale a asistir a un espectáculo reservado solo para figuras legendarias del deporte.

En este marco particular, conseguir una entrada para ver a la Argentina se convirtió en un lujo para algunos y los hinchas se vieron obligados a plantear distintas estrategias . En este sentido, para algunos mendocinos que viajaron el plan consistió en evitar los partidos de la primera ronda debido a que los tickets estaban sumamente caros y apostar a los duelos de eliminación directa a partir de los 16avos.

"No he ido a ningún partido aún, era parte del plan no ir a ningún partido de la primera ronda, ya que no teníamos entradas y estaban caras", explica Javier, un hincha chacarero, quien ,por el momento, optó por vivir el ambiente en los FanFests de Miami o en juntadas de argentinos.

La verdadera apuesta estuvo en los duelos de eliminación directa especialmente el partido del 3 de julio a disputarse en el Hard Rock Stadium en Miami , para el cual algunos ya se aseguraron su lugar tras suponer con que Argentina clasificaría como primera del Grupo J, trámite que ocurrió sucediendo tras derrotar a Argelia y a Austria.

“Fue la especulación que hicimos, así que para ese partido sí tenemos entrada y sí vamos a ir, que sería el 3 de julio. La compramos en reventa antes de venirnos para acá a un 30/40% menos de lo que está saliendo ahora”, revela Javier.

Ya con el torneo iniciado, conseguir un ticket para ver a la Scaloneta se ha vuelto una odisea económica, donde el sacrificio es notable, considerando que los precios han escalado hasta los 3.500 dólares para una entrada de Categoría 3 (la más económica), con ubicaciones que se encuentran en sectores intermedios o superiores del estadio, generalmente en las esquinas. Para quienes desean una vista privilegiada cerca del césped, los valores se disparan aún más, reflejando el carácter codiciado del evento.

“Íbamos a ir a Dallas, pero nos vamos a quedar en Miami en los FanFest y apuntar a los 16avos de final. Están pidiendo hasta $5.000 dólares por entradas, está más caro ir a un partido de 16avos que a uno de 4tos de final”, revela Pablo del Corso, otro mendocino que se encuentra en Miami esperando por la Selección Argentina.

Hinchas de la Selección Argentina

Las estrategias para ver a la Selección Argentina en el Mundial

La locura por la Selección y los precios elevados configuraron entre los mismos hinchas una economía de "recuperación": algunos que tenían tickets para partidos previos, como el de Jordania, han decidido ponerlos a la venta para intentar financiar el costo de las nuevas entradas que exige el avance del equipo en el torneo. Además, teniendo en cuenta que en la previa, Scaloni pondría mayoría de suplentes para el tercer partido de fase de grupo, tras asegurar la clasificación a la siguiente fase.

Otra de las estrategias que utilizan los hinchas para ir a ver un partido es trasladarse a las inmediaciones de los estadios en las distintas ciudades para intentar comprar entradas apenas una o dos horas antes del inicio, cuando los revendedores extranjeros bajan los precios para no quedarse con los tickets en la mano.

Aunque la atención se centró recientemente en ciudades como Dallas, con banderazos multitudinarios en la previa de los partidos contra Austria y Jordania, se espera que una verdadera marea de argentinos desembarque en Miami a partir del domingo, luego de que Argentina juegue contra Jordania por el último partido de su grupo.

Hinchas de la Selección Argentina

Entre ellos habrá miles con y sin entrada, quienes se apoyarán en la oferta de los FanFests. Según comentaron los fanáticos, estos espacios se encuentran en las distintas ciudades de Estados Unidos y varían desde opciones gratuitas organizadas por la FIFA con pantallas gigantes, hasta eventos privados con entradas de entre 35 y 100 dólares, que incluyen servicios de comida, bebida y hasta acceso a piletas, dependiendo del horario.

Así, entre cálculos y mucha pasión, los mendocinos y todos los argentinos que viajaron a Estados Unidos se las ingenian para que el sueño de ver al Seleccionado campeón no se detenga ante los altos costos.