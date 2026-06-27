27 de junio de 2026 - 23:47

Se sacó la mufa: Lautaro Martínez volvió al gol con la Selección Argentina

En el marco de la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026 ante Jordania, el Toro por fin pudo convertir. Volvió el goleador.

Lautaro Martínez anotó su primer gol en Copas del Mundo

Lautaro Martínez anotó su primer gol en Copas del Mundo

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EFE
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

No han sido momentos gratos los de Lautaro Martínez con la Selección Argentina. Con el antecedente de un Mundial 2022 con ciertas complicaciones de cara al gol, sus dos primeras presentaciones sin festejos en el Mundial 2026 generaron la preocupación del delantero. Pero todo cambió ante Jordania.

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Los delanteros viven del gol, y mucho más uno como Lautaro Martínez. El Toro, acostumbrado a los gritos constantes en el Inter de Milán y la Selección Argentina, llegó a la Copa del Mundo con la necesidad de convertirse en el artillero del equipo. Después de dos presentaciones donde el tanto se le negó, la alegría finalmente llegó este sábado por la noche.

Gol de Lautaro Martínez, que se sacó la mufa:

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El técnico Albiceleste Lionel Scaloni entendió que el duelo frente a los de Medio Oriente era la oportunidad perfecta para que el atacante rompa la mala racha. Por eso, lo mantuvo de titular junto a Julián Álvarez en la zona ofensiva, con la esperanza de que logre ganar confianza de cara a los desafíos que se vienen.

Dicha situación ocurrió a los 31 minutos del primer tiempo, cuando Marcos Senesi recibió una dura patada en la cara y el árbitro rumano István Kovács marcó penal a instancias del VAR. Todo el plantel Argentino lo entendió al instante. Debía patear Lautaro.

Martínez no dudó en hacerse cargo de la ejecución, y la cambió por gol con un remate cruzado y abajo que engañó al arquero, que voló al otro palo. Automáticamente, el festejo sacándose la mufa fue captado por las cámaras, como así también el abrazo de todo el equipo Albiceleste. El Mundial y Lautaro comenzaron a amigarse.

Cabe destacar que es el primer gol del Toro en nueve partidos disputados por Copa del Mundo. La salvedad es que en Qatar 2022 convirtió el penal decisivo ante Países Bajos en cuartos de final, en la tanda que definió una noche épica y todavía recordada.

A lo largo de toda su trayectoria con la camiseta de la Selección Argentina, Lautaro Martínez anotó 38 goles y repartió 12 asistencias en 80 encuentros disputados. Así, pelea por meterse entre los máximos goleadores de la historia Albiceleste.

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