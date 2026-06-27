27 de junio de 2026 - 19:29

La formación de la Selección Argentina ante Jordania: apuesta por el primer mediocampo, y varios debuts

El elenco Albiceleste tendrá un once inicial alternativo para cerrar la fase de grupos del Mundial 2026.

Leandro Paredes y Giovani Lo Celso estarán en el mediocampo de la Selección Argentina, junto a Exequiel Palacios

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La Nación
Los Andes | Emanuel Cenci
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El DT ya había advertido su determinación en la conferencia de prensa de este viernes, cuando expresó que "Esos chicos que van a jugar, merecen jugar. Forman parte de las convocatorias, y de un proceso grandísimo. Y gran mérito todo lo que se ha hecho. Esos chicos que cuando no juegan son los primeros en entrenar el otro día. Y es indudable que como entrenador apenas puedo tener la posibilidad de darle minutos, se la doy. Pero no solamente porque no vienen jugando, sino porque creo que lo merecen. Son grandes jugadores también".

La estadística detrás de los nombres elegidos por Lionel Scaloni:

Selección Argentina
El Dibu Martínez debutará en el Mundial 2026 con un nuevo corte de pelo, donde destaca su número favorito.

El Dibu Martínez debutará en el Mundial 2026 con un nuevo corte de pelo, donde destaca su número favorito.

Pero este sábado, finalmente los nombres quedaron confirmados. En relación al equipo que superó a Austria en el segundo duelo del grupo, sólo se repiten los nombres de Emiliano Martínez y Lautaro Martínez. Mientras que el Dibu continúa para seguir sumando minutos después de recuperarse de una lesión, Lautaro necesita reecontrarse con el gol, y Jordania parece la chance ideal.

El resto, serán todos jugadores que no vienen siendo titulares. Algunos de ellos están acostumbrados a aparecer desde el arranque, como Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliagico, Leandro Paredes, Exequiel Palacios y Julián Álvarez. Para ellos no será nada nuevo. Sin embargo, hay algunos casos que son dignos de mencionar. Se trata de Giuliano Simeone, Marcos Senesi, Giovani Lo Celso y Nico Paz, que tendrán su estreno como titulares en una Copa del Mundo. Sin dudas, un día inolvidable para cada uno ellos, que pelean por ganarse el puesto pensando en Cabo Verde.

Por otro lado, la formación elegida por el cuerpo técnico esconde un guiño al comienzo del ciclo más exitoso de la historia Albiceleste. El mediocampo es el mismo que jugó con Guatemala en 2018, en el debut de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina. Ocho años después, Paredes, Palacios y Lo Celso vuelven a repartirse la zona central del andamiaje colectivo.

La formación de la Selección Argentina ante Jordania:

Selección Argentina
Nicolás Paz pelea por la titularidad en la Selección Argentina

Nicolás Paz pelea por la titularidad en la Selección Argentina

Así, los once que dispuso Lionel Scaloni para enfrentar a Jordania por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 son: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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