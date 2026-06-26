La Selección Argentina jugará ante Cabo Verde los 16vos del Mundial 2026

"¿Hay nutri acá?": la intimidad del asado de la Selección Argentina antes de jugar contra Jordania

La formación de la Selección Argentina-Jordania: Los siete futbolistas que podrían debutar en el Mundial 2026

Con el triunfo ante Austria, la Selección Argentina ya abrochó su boleto a la siguiente fase y se aseguró el primer lugar tras la victoria de Argelia sobre Jordania . Desde ese día sabía que iba a enfrentar el próximo viernes 3 de julio a las 19.00 en el Hard Rock Stadium de Miami al segundo del Grupo H.

¡¡¡CABO VERDE HACE HISTORIA!!! ¡¡TRAS EL FINAL DE URUGUAY-ESPAÑA, TODOS EXPLOTARON DE FELICIDAD PARA FESTEJAR EL PASE A 16AVOS DE FINAL DE LA COPA DEL MUNDO!! #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/TXVzNYsAOz

Este viernes, tras una apasionante definición, se confirmó que será Cabo Verde. La selección africana, debutante en Mundiales, empató todos los partidos y se aseguró una histórica clasificación a dieciseisavos de final.

Argentina sabe que, en el caso de superar a Cabo Verde, enfrentará al ganador del cruce entre los segundos del Grupo D y G. Tras su empate ante Paraguay , Australia se aseguró ser el escolta de Estados Unidos , mientras que la otra zona se definirá desde las 00.00 y cualquiera de los cuatro que conforman el grupo (Bélgica, Irán, Egipto o Nueva Zelanda) podrían definir el cuadro.

Para esto, hay que tener en cuenta los criterios de desempate, que a partir de esta Copa del Mundo se rigen con el sistema olímpico. Esta modalidad implica que ante casos de equipos empatados en puntos se resuelve así:

Enfrentamientos directos: Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión.

Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión.

Diferencia de goles en los duelos directos: Mayor diferencia de goles en los partidos jugados entre los equipos involucrados.

Mayor diferencia de goles en los partidos jugados entre los equipos involucrados.

Goles a favor en los duelos directos: Mayor cantidad de goles a favor en los partidos entre los equipos involucrados.

Mayor cantidad de goles a favor en los partidos entre los equipos involucrados.

Diferencia de goles general: Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos del grupo.

Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos del grupo.

Mayor cantidad de goles a favor en el total del grupo.



Menor número de tarjetas rojas.



Menor número de tarjetas amarillas.



Ranking FIFA.

En los cuartos, los rivales más exigentes podrían ser Portugal, que probablemente disputará el primer puesto de su zona con Colombia, y Suiza o Canadá, integrantes del Grupo B junto a Qatar y Bosnia.

En las semifinales, por la parte superior del cuadro del equipo dirigido por Lionel Scaloni, podrían aparecer Brasil e Inglaterra, siempre y cuando ambos lideren sus respectivas zonas.

Del otro lado del cuadro quedarán los ganadores de los grupos E, I, F, H y G. Es decir, el seleccionado nacional solo se cruzaría con Alemania, Francia, Países Bajos, España o Bélgica en una hipotética final, siempre y cuando esos equipos terminen primeros en sus grupos.