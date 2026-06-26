Fracaso uruguayo: España ganó 1-0, lo eliminó del Mundial 2026 y el próximo rival de Argentina será Cabo Verde

El arranque del partido tuvo el manual de España bien abierto: monopolio de la pelota, juego asociado y un par de aproximaciones picantes en los pies de su joya, Lamine Yamal. Sin embargo, el parate por rehidratación le vino como anillo al dedo al equipo de Marcelo Bielsa. Uruguay se acomodó, adelantó las líneas y empezó a morder alto para complicarle la salida a la Roja. La Celeste tuvo sus chances tras forzar el error ajeno, pero a Darwin Núñez le faltó la precisión necesaria en el último toque para romper el cero. En el final del primer tiempo, Alex Baena sacó un remate que, a priori, era sencillo para Fernando Muslera. Sin embargo, el arquero uruguayo falló y España destrabó el partido.