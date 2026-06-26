26 de junio de 2026 - 23:16

Fracaso uruguayo: España ganó 1-0, lo eliminó del Mundial 2026 y el próximo rival de Argentina será Cabo Verde

Muslera falló en una acción sencilla y la Roja se quedó con el triunfo. Bielsa terminó sacando a dos referentes: Muslera y Valverde. España a octavos y Uruguay, afuera en fase de grupos.

Tras dos empates inesperados, la Celeste está obligada a ganarle a los de Luis de la Fuente en Guadalajara para no armar las valijas de forma prematura.

Tras dos empates inesperados, la Celeste está obligada a ganarle a los de Luis de la Fuente en Guadalajara para no armar las valijas de forma prematura.

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Los Andes | Redacción Deportes
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Decepción de Uruguay: afuera del Mundial 2026 tras perder contra España, que ganó el grupo.

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El arranque del partido tuvo el manual de España bien abierto: monopolio de la pelota, juego asociado y un par de aproximaciones picantes en los pies de su joya, Lamine Yamal. Sin embargo, el parate por rehidratación le vino como anillo al dedo al equipo de Marcelo Bielsa. Uruguay se acomodó, adelantó las líneas y empezó a morder alto para complicarle la salida a la Roja. La Celeste tuvo sus chances tras forzar el error ajeno, pero a Darwin Núñez le faltó la precisión necesaria en el último toque para romper el cero. En el final del primer tiempo, Alex Baena sacó un remate que, a priori, era sencillo para Fernando Muslera. Sin embargo, el arquero uruguayo falló y España destrabó el partido.

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Así, la Celeste se fue golpeada al descanso y nunca pudo reaccionar. Con esta derrota, España se mantuvo en lo más alto con siete puntos y como escolta quedó Cabo Verde con dos, mientras que Uruguay (tercero) y Arabia Saudita (último) completaron el mapa del Grupo H, sin chances de avanzar a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Uruguay vs. España: estadísticas

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