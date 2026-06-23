Preocupación en la Selección Argentina por la lesión de un referente indiscutido

El futbolista quedará afuera del duelo con Jordania, y podría perderse el duelo de 16vos de final del Mundial 2026.

La alegría por un nuevo triunfo de la Selección Argentina quedó empañada en las últimas horas por las primeras informaciones respecto a la situación física de Cristian Romero, uno de los jugadores emblemas del ciclo de Lionel Scaloni. A falta de los estudios oficiales, su presencia en el último duelo de fase de grupos del Mundial 2026 corre peligro.

El zaguero es uno de los pilares fundacionales del ciclo inigualable Albiceleste, y tiene bien ganada la titularidad. Pero en los últimos tiempos comenzó a sufrir desde lo físico y eso preocupa al cuerpo técnico. Tras una meritoria recuperación en la previa de la Copa del Mundo, atraviesa una posible recaída.

Cristian Romero preocupa a Lionel Scaloni: image Cuti Romero salió reemplazado ante Austria, y corre riesgo para el futuro cercano Olé Todo nació en el complemento ante Austria, cuando el defensor central recibió un golpe involuntario de un rival en la zona de la rodilla y tuvo que salir por el fuerte dolor que le causó. Rápidamente se colocó hielo en la zona afectada, que es la misma donde sufrió la lesión con el Tottenham durante la temporada europea.

Si bien el propio jugador le restó importancia en las entrevistas con la prensa, trascendió que Lionel Scaloni lo mandó a hacerse estudios para conocer concretamente si se trató de una lesión de importancia o solamente un golpe. Además, no lo arriesgará en el duelo ante Jordania del próximo sábado. Si se recupera a tiempo, podría aparecer en 16vos de final, aunque su lugar allí también está en duda.