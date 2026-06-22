Mundial 2026: fotogalería de los mendocinos que se entusiasman cada vez más con la Selección Argentina

Las vuvuzelas, bufandas, gorritos, camisetas sean caras o de las económicas y las pintadas en el rostro con los colores de la bandera, todo sirvió para seguir los pormenores de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

A pesar de ser una tarde muy fresca, pero con sol, minutos antes de las 14, los mendocinos se juntaron en sus hogares y muchos para no perder ese ritual ancestral que lo traen de la época de sus abuelos (los memoriosos dicen que se instaló para la época del Mundial de 1978), y que muchos lo han hecho mundial tras mundial: caminar desde los cuatro puntos cardinales y juntarse en el microcentro para ver las alternativas de los partidos de Argentina y festejar triunfos y copas.

"¡Este robot es la cábala!" dice un muchacho en donde empieza o termina según la perspectiva de la persona, la Peatonal Sarmiento. Robotín nació siendo hincha de Racing, la leyenda urbana dice que son dos uno que está en la Plaza Independencia y este que aparece para las Copas del Mundo y también se lo ha visto para cuando juega Boca.

| Mendoza festejó otro triunfo argentino La victoria de la Selección Argentina frente a Austria volvió a movilizar a los mendocinos, que se reunieron en distintos puntos de la provincia para seguir el encuentro correspondiente al Mundial 2026. En el microcentro,… pic.twitter.com/9zH5SdJRQZ

"Algo se vende, en otros mundiales acostado menos vender, pero igual tratamos de hacerle un combo con bandera y camiseta", comenta Luis un vendedor que aprovechó que este partido ante Austria fue de día, porque el anterior por el horario que hubo, no ayudó mucho a sus ventas.

Festejo Argentina vs Austria, mundial 2026 (2) Walter Caballero / Los Andes

Otra punto de encuentro en el microcentro fue una vinería en la Galería Tonsa, ahí se instalaron varios hinchas y muchachos de una murga alentaron a Lionel Messi y compañía con temas de cancha. Todos cantaban y saltaban en un pogo urbano improvisado. "Aún estamos buscando nuestro hit del mundial, pero lo importante es que ganamos a Austria", apuntó Manuel, que dijo que seguirán buscando esos compases y melodías, que quede incrustada en los corazones y en el los próximos años cuando la escuches, todos recuerden este Mundial 2026.

Después del partido y festejar los goles de Lionel Messi, varios conductores hicieron sonar sus bocinas cuando pasaron por el Kilómetro Cero de la capital de la Provincia de Mendoza. "No veo muchas selecciones de buen nivel algo me gustó Francia y países Bajos, creo que existen muchas chances que juguemos la final de nuevo. pero antes festejemos que lo merecen los jugadores y la hinchada", apuntó Pablo que con su auto giro por varios minutos por Avenida San Martín hacia el norte tocando su bocina.

Festejo Argentina vs Austria, mundial 2026 (16) Walter Caballero / Los Andes

"Tengo un pálpito creo que vamos a ganar otra vez el Mundial, le tengo fe a estos muchachos y Messi está con toda la vibra positiva", dice Maribel que se acercó por algunos minutos a ver el compacto del partido en el mini "estadio" que improvisó en la Tonsa.

Festejo Argentina vs Austria, mundial 2026 (12) Walter Caballero / Los Andes

En el denominado Kilómetro Cero estaban Luisa y José dos amigos que bajaron desde su departamento en peatonal Sarmiento. Mate en mano, termo y ataviados con las camisetas respectivas para la ocasión, festejan con el resto delos transeúntes. Ambos hicieron un párate en sus estudios en la facultad, porque rendirán para una mesa en julio. "Estamos contentos, lo bueno es que ahora salen a festejar en todos los partidos, recuerdo que antes, cuando yo era chico se festejaba en las instancias finales", rememoró el lungo estudiante de abogacía.

Al final todo sirvió para festejar una nueva victoria está vez ante Austria, la gente está feliz y eso está muy bien. Los bocinazos se extendieron hasta casi dos horas después de finalizado el partido ante el equipo nacional austriaco.