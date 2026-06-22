Histórico: Lionel Messi es el máximo goleador en la historia de los Mundiales

El legado de Lionel Messi sumó un capítulo dorado en el Mundial 2026. Con sus dos goles anotado frente a Austria por la fase de grupos, el capitán de la Selección Argentina alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo artillero de todos los tiempos en la competición.
La Pulga superó la marca del alemán Miroslav Klose (16), a quien venía de igualar en la primera fecha del Grupo J tras un espectacular hat-trick ante Argelia. La hazaña del astro argentino tuvo una mística especial: ocurrió exactamente 40 años después de que Diego Armando Maradona inmortalizara el 'Gol del Siglo' y la 'Mano de Dios' ante Inglaterra en México 1986.
Así se dividen los 18 goles mundialistas de Messi
A lo largo de sus seis participaciones en Copas del Mundo, el rosarino ha distribuido sus conquistas de la siguiente manera:
El Top 7 de los máximos goleadores históricos de la Copa del Mundo
Con el nuevo récord de Messi en la cima, la tabla histórica de los artilleros mundialistas sufrió modificaciones clave, con estrellas del pasado y del presente en la disputa: