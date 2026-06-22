Histórico: Lionel Messi es el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Lionel Messi histórico. Convirtió dos goles ante Austria y quedó como máximo artillero de las Copa del Mundo en soledad, tras haber alcanzado los 18 tantos.

Lionel Messi puso el 1-0 y llegó a los 17 goles en Copas del Mundo: se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

El legado de Lionel Messi sumó un capítulo dorado en el Mundial 2026. Con sus dos goles anotado frente a Austria por la fase de grupos, el capitán de la Selección Argentina alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo artillero de todos los tiempos en la competición.

La Pulga superó la marca del alemán Miroslav Klose (16), a quien venía de igualar en la primera fecha del Grupo J tras un espectacular hat-trick ante Argelia. La hazaña del astro argentino tuvo una mística especial: ocurrió exactamente 40 años después de que Diego Armando Maradona inmortalizara el 'Gol del Siglo' y la 'Mano de Dios' ante Inglaterra en México 1986.

Embed ¡¡EL DEL RÉCORD PARA EL GOAT!! JUGADA FENOMENAL DE ARGENTINA Y GOL DE MESSI PARA EL 1-0 VS. AUSTRIA. ¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES!



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/u44MEsQR10 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 22, 2026 Así se dividen los 18 goles mundialistas de Messi A lo largo de sus seis participaciones en Copas del Mundo, el rosarino ha distribuido sus conquistas de la siguiente manera:

Alemania 2006: 1 gol

Sudáfrica 2010: 0 goles

Brasil 2014: 4 goles

Rusia 2018: 1 gol

Qatar 2022: 7 goles (campeón)

Mundial 2026: 5 goles (hasta el momento) Embed ¡¡ES INCREÍBLE PERO REAL!! ¡¡DOBLETE DE LIONEL MESSI PARA EL 2-0 DE ARGENTINA VS. AUSTRIA!! ¡18 GOLES Y CONTANDO EN MUNDIALES!



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