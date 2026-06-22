22 de junio de 2026 - 14:53

Histórico: Lionel Messi es el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Lionel Messi histórico. Convirtió dos goles ante Austria y quedó como máximo artillero de las Copa del Mundo en soledad, tras haber alcanzado los 18 tantos.

Lionel Messi puso el 1-0 y llegó a los 17 goles en Copas del Mundo: se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.&nbsp;

Lionel Messi puso el 1-0 y llegó a los 17 goles en Copas del Mundo: se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. 

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La Pulga superó la marca del alemán Miroslav Klose (16), a quien venía de igualar en la primera fecha del Grupo J tras un espectacular hat-trick ante Argelia. La hazaña del astro argentino tuvo una mística especial: ocurrió exactamente 40 años después de que Diego Armando Maradona inmortalizara el 'Gol del Siglo' y la 'Mano de Dios' ante Inglaterra en México 1986.

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Así se dividen los 18 goles mundialistas de Messi

A lo largo de sus seis participaciones en Copas del Mundo, el rosarino ha distribuido sus conquistas de la siguiente manera:

  • Alemania 2006: 1 gol

  • Sudáfrica 2010: 0 goles

  • Brasil 2014: 4 goles

  • Rusia 2018: 1 gol

  • Qatar 2022: 7 goles (campeón)

  • Mundial 2026: 5 goles (hasta el momento)

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El Top 7 de los máximos goleadores históricos de la Copa del Mundo

Con el nuevo récord de Messi en la cima, la tabla histórica de los artilleros mundialistas sufrió modificaciones clave, con estrellas del pasado y del presente en la disputa:

  • 1. Lionel Messi (ARG) - 18 goles en 28 partidos
  • 2. Miroslav Klose (GER) - 16 goles en 24 partidos
  • 3. Ronaldo (BRA) - 15 goles en 19 partidos
  • 4. Gerd Müller (GER) - 14 goles en 13 partidos
  • 4. Kylian Mbappé (FRA) - 14 goles en 15 partidos
  • 6. Just Fontaine (FRA) - 13 goles en 6 partidos
  • 7. Pelé (BRA) - 12 goles en 14 partidos
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