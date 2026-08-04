4 de agosto de 2026 - 18:56

Vozinha fue presentado en Colo Colo y habló sobre el Mundial 2026: "Cambió mi vida y la de todo Cabo Verde"

El portero, que enfrentó a la Selección Argentina, fue presentado como nuevo refuerzo del Colo Colo de Chile.

Vozinha fue presentado en Colo Colo y habló sobre el Mundial 2026: Cambió mi vida y la de todo Cabo Verde

Vozinha fue presentado en Colo Colo y habló sobre el Mundial 2026: "Cambió mi vida y la de todo Cabo Verde"

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Los Andes | Redacción Deportes
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El arquero de 40 años, que cumplió el sueño de disputar su primer Mundial, firmó una actuación memorable con atajadas decisivas y se despidió del torneo como una de las grandes figuras de la Copa.

Colo Colo se refuerza: Vozinha, figura del Mundial 2026, llega a Chile

Por Redacción Deportes
Vozinha de Cabo Verde reacciona tras el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Vozinha dejaría plantado a Colo-Colo y seguiría su carrera en Marruecos tras un Mundial consagratorio

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Las negociaciones para incorporar al sorprendente Vozinha comenzaron con la Copa del Mundo todavía en disputa. Todos querían quedarse con los servicios del deportista de 40 años, que es furor entre los fanáticos del fútbol por el grandísimo nivel que mostró en la competencia. Sin embargo, el que logró confirmarlo como refuerzo fue Colo Colo de Chile.

Vozinha, contento por jugar en Chile:

Vozinha de Cabo Verde reacciona tras el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Vozinha de Cabo Verde reacciona tras el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Cacique lo recibió en medio de una gran marea de hinchas, y lo presentó oficialmente en las instalaciones del club. Allí, el arquero aseguró que escogió especialmente a su nueva camiseta. "La decisión fue muy clara. Cuando apareció Colo Colo, el más grande de Chile, no tuve dudas. Sé que la liga chilena es muy competitiva, entonces, para mí fue algo que siempre quise, jugar en una liga competitiva en un club tan grande", lanzó.

Vozinha se mostró muy agradecido con las autoridades del cuadro Blanco, y expresó: "Para mí es un placer y un orgullo estar acá. Agradecer al presidente y a Colo Colo, por la oportunidad de jugar en un equipo tan grande y en un campeonato competitivo. Estoy feliz de estar en Chile".

Ser famoso de la noche a la mañana no cambió al arquero de Cabo Verde:

Vozinha, la gran figura del partido entre España y Cabo Verde.

Vozinha, la gran figura del partido entre España y Cabo Verde.

Su nombre se hizo viral de la noche a la mañana, apareciendo mucho revuelo mediático ante cada decisión que toma en lo personal. De todas maneras, eso no se traduce en presión. "En el fútbol no hay presión, pienso en presión cuando alguien de tu familia se ha enfermado o no tienes algo para comer... Jugué contra las mejores selecciones del mundo y solo pienso en trabajar y ayudar al club a conseguir los objetivos", confesó el guardametas.

Finalmente, Vozinha reconoció que el Mundial 2026 le cambió la vida, pero no la mentalidad con la que afronta sus desafíos. "El Mundial no solo cambio mi vida sino la vida de todo Cabo Verde, hay muchas cosas que son positivas, pero yo voy a seguir siendo el mismo Vozinha o Josimar de siempre, trabajando y dignificando el fútbol, porque es algo que me encanta. Amo el fútbol".

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