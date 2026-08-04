El portero, que enfrentó a la Selección Argentina, fue presentado como nuevo refuerzo del Colo Colo de Chile.

Vozinha fue presentado en Colo Colo y habló sobre el Mundial 2026: "Cambió mi vida y la de todo Cabo Verde"

El Mundial 2026 marcó un antes y un después en la vida deportiva del arquero Vozinha y de Cabo Verde en general. El débil conjunto insular llegó a complicarle la vida a la Selección Argentina, le sacó un empate a España, y amargó a Uruguay. Así, su portero comenzó a ser requerido por varias instituciones.

Las negociaciones para incorporar al sorprendente Vozinha comenzaron con la Copa del Mundo todavía en disputa. Todos querían quedarse con los servicios del deportista de 40 años, que es furor entre los fanáticos del fútbol por el grandísimo nivel que mostró en la competencia. Sin embargo, el que logró confirmarlo como refuerzo fue Colo Colo de Chile.

Vozinha, contento por jugar en Chile: Vozinha de Cabo Verde reacciona tras el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. EFE/ Lavandeira Jr El Cacique lo recibió en medio de una gran marea de hinchas, y lo presentó oficialmente en las instalaciones del club. Allí, el arquero aseguró que escogió especialmente a su nueva camiseta. "La decisión fue muy clara. Cuando apareció Colo Colo, el más grande de Chile, no tuve dudas. Sé que la liga chilena es muy competitiva, entonces, para mí fue algo que siempre quise, jugar en una liga competitiva en un club tan grande", lanzó.

Vozinha se mostró muy agradecido con las autoridades del cuadro Blanco, y expresó: "Para mí es un placer y un orgullo estar acá. Agradecer al presidente y a Colo Colo, por la oportunidad de jugar en un equipo tan grande y en un campeonato competitivo. Estoy feliz de estar en Chile".

Ser famoso de la noche a la mañana no cambió al arquero de Cabo Verde: Vozinha, la gran figura del partido entre España y Cabo Verde. EFE/EPA/RONALD WITTEK Su nombre se hizo viral de la noche a la mañana, apareciendo mucho revuelo mediático ante cada decisión que toma en lo personal. De todas maneras, eso no se traduce en presión. "En el fútbol no hay presión, pienso en presión cuando alguien de tu familia se ha enfermado o no tienes algo para comer... Jugué contra las mejores selecciones del mundo y solo pienso en trabajar y ayudar al club a conseguir los objetivos", confesó el guardametas.