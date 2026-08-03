3 de agosto de 2026 - 13:27

Mauricio Pochettino renovó con Estados Unidos hasta 2030 y tomó una decisión que sorprendió al fútbol europeo

A pesar de la caída 4-1 en el Mundial 2026 y los rumores de su salida a Europa, la dirigencia priorizó la base cultural instalada por el técnico argentino.

Mauricio Pochettino seguirá al mando de los Estados Unidos hasta 2030.

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La permanencia del técnico argentino no estaba asegurada debido a su deseo, expresado en otras ocasiones, de regresar al fútbol de clubes en Europa; el entrenador había sido vinculado con puestos en el AC Milan y el Real Madrid. Sin embargo, la Federación de Fútbol de Estados Unidos decidió apostar por un proyecto a largo plazo que trasciende el marcador de la última cita mundialista.

Inversión privada y desarrollo de la estructura técnica

El nuevo vínculo contempla un rol ampliado para Pochettino, quien además de dirigir el ciclo hacia 2030, asesorará en el desarrollo del programa de selecciones nacionales, el fútbol juvenil y la formación de entrenadores. Este respaldo económico se sostiene mediante una donación filantrópica de Kenneth C. Griffin, fundador de Citadel, junto a otros socios comerciales que buscan profesionalizar todas las áreas técnicas de la estructura futbolística.

Durante sus primeros 22 meses de gestión, el entrenador registró 17 victorias, 12 derrotas y dos empates. En el torneo de 2026, el equipo venció a Paraguay, Australia y Bosnia y Herzegovina antes de la derrota definitiva. La presidenta de la federación, Cindy Parlow Cone, destacó que el argentino logró instalar una cultura en la que los jugadores confían en el grupo, factor clave para ofrecer la renovación incluso antes de asegurar el primer puesto de su grupo en el Mundial.

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Pochettino reconoció ante periodistas que este acuerdo representa un "nuevo comienzo" para la filosofía del fútbol estadounidense. "Creo que la conexión mágica que pasó durante la Copa del Mundo con la gente fue un factor para tomar esa decisión", afirmó el técnico, quien considera que la brecha entre su equipo y las potencias mundiales se puede reducir gracias al talento y la organización actual.

El próximo ciclo obligará a Estados Unidos a disputar eliminatorias mundialistas, un proceso del que estuvo exento en 2026 por su condición de coanfitrión. El contrato incluye una cláusula de "protección mutua" en caso de una salida anticipada, aunque no se revelaron detalles específicos sobre las condiciones de rescisión si el entrenador optara por aceptar ofertas de ligas europeas en el futuro.

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