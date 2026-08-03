El "Gaucho Runner": le dijeron que iba a quedar paralítico pero ahora corre con alpargatas y representó al país en un Mundial

Martín "Látigo" Alegre tiene 38 años, vive en un campo de Chascomús y se convirtió en una figura singular del atletismo argentino. Conocido como el "Gaucho Runner" , compite vestido con boina, bombacha de gaucho, pañuelo al cuello y alpargatas, la misma ropa que utiliza para trabajar diariamente en tareas rurales.

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Según contó en una entrevista con TN , su historia está marcada por una infancia difícil y por un grave accidente de moto sufrido hace 11 años, cuando se fracturó ambas piernas y una muñeca. "Muchos médicos me dijeron que iba a quedar rengo o hasta paralítico", recordó.

En medio de una profunda crisis personal, encontró en el atletismo una herramienta para salir adelante. "El atletismo me salvó. Me devolvió la alegría, las ganas de vivir y la fuerza para salir adelante", afirmó a ese medio.

Casi queda en silla de ruedas, corre 21 kilómetros en alpargatas y tiene un ritual inesperado: “Como guiso antes de cada carrera” pic.twitter.com/rsW2oXuVOI

La particularidad de su carrera deportiva comenzó hace poco más de seis años, cuando decidió reemplazar las zapatillas por alpargatas durante una competencia de aventura. El cambio dio resultado: empezó a mejorar sus marcas y a obtener victorias.

Desde entonces, su imagen recorriendo senderos y calles vestido como paisano se transformó en una marca registrada. Actualmente compite en pruebas de hasta 21 kilómetros y en marzo logró uno de sus mayores éxitos al consagrarse campeón argentino, resultado que le permitió clasificar al Mundial disputado en República Checa, donde fue el mejor representante argentino.

A diferencia de muchos atletas de alto rendimiento, Alegre aseguró a TN que no cuenta con patrocinadores ni equipos multidisciplinarios. Para financiar sus viajes y competencias vende productos de su granja, como huevos, quesos y salamines, además de organizar rifas.

Su preparación también se aleja de los métodos convencionales. Trabaja diariamente en el campo, entrena cuando termina sus tareas y mantiene una alimentación basada en comidas caseras. "Quiero demostrar que también se puede competir sin todas esas cosas. Lo importante es entrenar, tener disciplina y disfrutar el proceso", sostuvo.