River prefirió pagar una fortuna antes que hablar: la millonaria multa por el silencio tras otra derrota

El club decidió pagar el equivalente a 550 entradas generales antes que permitir que el cuerpo técnico o los jugadores explicaran la crisis deportiva actual.

Tres multas de la AFA para River Plate por el silencio total de sus protagonistas.

Los pasillos del Monumental quedaron en un silencio absoluto tras la derrota ante Rosario Central por 1-0. Ningún protagonista salió a dar explicaciones sobre la quinta caída consecutiva y, según fuentes oficiales, este hermetismo deliberado activó una sanción económica que transformó la crisis deportiva en un gasto millonario imprevisto.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet profundizó una estadística alarmante de 19 derrotas en los últimos 50 partidos. Antes de que rodara la pelota, la dirigencia ya había notificado que nadie del plantel ni del cuerpo técnico mantendría contacto con los medios de comunicación.

Esta medida restrictiva, que abarcó la zona mixta y la conferencia de prensa, no resultó gratuita. De acuerdo con la información detallada por la AFA, la institución de Núñez debe afrontar ahora tres multas diferenciadas que alcanzan un total de 22 millones de pesos. El cálculo se realizó sobre el precio de la entrada general, fijado actualmente en 40 mil pesos.

Más allá del resultado, el entrenador y su cuerpo técnico han decidido no dar declaraciones luego del partido frente a Rosario Central. Gentileza. El desglose de la sanción económica por el silencio en Núñez La ausencia de Eduardo Coudet en la sala de conferencias representó el impacto financiero más fuerte, con una multa de 10 millones de pesos, cifra equivalente a 250 entradas generales. A este monto se añadieron 8 millones por evitar las declaraciones obligatorias en el campo de juego y 4 millones adicionales por no asistir a la zona mixta antes del encuentro.

Según los reportes institucionales, es la segunda ocasión en apenas tres jornadas que River Plate reincide en esta política de comunicación cerrada. Durante el debut en el Torneo Clausura, Ariel Broggi, exDT de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y ahora ayudante de Coudet, también se negó a dialogar con la prensa tras la caída sufrida ante Barracas Central.