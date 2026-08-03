River prefirió pagar una fortuna antes que hablar: la millonaria multa por el silencio tras otra derrota

Los pasillos del Monumental quedaron en un silencio absoluto tras la derrota ante Rosario Central por 1-0. Ningún protagonista salió a dar explicaciones sobre la quinta caída consecutiva y, según fuentes oficiales, este hermetismo deliberado activó una sanción económica que transformó la crisis deportiva en un gasto millonario imprevisto.
El equipo dirigido por Eduardo Coudet profundizó una estadística alarmante de 19 derrotas en los últimos 50 partidos. Antes de que rodara la pelota, la dirigencia ya había notificado que nadie del plantel ni del cuerpo técnico mantendría contacto con los medios de comunicación.
Esta medida restrictiva, que abarcó la zona mixta y la conferencia de prensa, no resultó gratuita. De acuerdo con la información detallada por la AFA, la institución de Núñez debe afrontar ahora tres multas diferenciadas que alcanzan un total de 22 millones de pesos. El cálculo se realizó sobre el precio de la entrada general, fijado actualmente en 40 mil pesos.
Más allá del resultado, el entrenador y su cuerpo técnico han decidido no dar declaraciones luego del partido frente a Rosario Central.
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El desglose de la sanción económica por el silencio en Núñez
La ausencia de Eduardo Coudet en la sala de conferencias representó el impacto financiero más fuerte, con una multa de 10 millones de pesos, cifra equivalente a 250 entradas generales. A este monto se añadieron 8 millones por evitar las declaraciones obligatorias en el campo de juego y 4 millones adicionales por no asistir a la zona mixta antes del encuentro.
Según los reportes institucionales, es la segunda ocasión en apenas tres jornadas que River Plate reincide en esta política de comunicación cerrada. Durante el debut en el Torneo Clausura, Ariel Broggi, exDT de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y ahora ayudante de Coudet, también se negó a dialogar con la prensa tras la caída sufrida ante Barracas Central.
Teniendo en cuenta que cada entrada general sale 40 mil pesos, así quedaron las tres multas sobre River:
- Ausencia de Coudet en la conferencia de prensa: 250 entradas generales (10 millones de pesos).
- Por no dar declaraciones en la zona mixta antes del partido: 100 entradas generales (4 millones de pesos).
- Por no dar declaraciones en el campo de juego tras el partido: 200 entradas generales (8 millones de pesos).
Total: 22 millones de pesos
River no pudo encontrar el empate, aún cuando llenó de centros el área rosarina. Otra noche para el olvido.
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El pedido por Ramón Díaz y la fe de Coudet
Mientras las notificaciones de las multas llegaban a las oficinas, el clima en el club se tornaba hostil. Grupos de socios se agruparon en el hall central del Monumental para manifestar su descontento y reclamar la vuelta de Ramón Díaz. El presente del equipo, condicionado por un mercado de pases con numerosas bajas y lesiones constantes, mantiene al actual entrenador en una situación de vulnerabilidad.
A pesar del rechazo de la parcialidad local y de la millonaria factura por el silencio, el director técnico comunicó a los dirigentes que se siente capaz de "revertir la situación". Como primera medida tras el tropiezo, los futbolistas recibieron un día de descanso antes de volver a las prácticas, mientras se ultiman detalles para la llegada de Francisco Ortega como refuerzo de urgencia.