River apuesta fuerte: Thiago Almada, el refuerzo que puede cambiar la escala del mercado

River no sólo busca sumar un jugador más. La dirigencia decidió ir por una figura de jerarquía internacional y puso todas sus fichas en Tjiago Almada , uno de los campeones del mundo con la Selección Argentina .

Gimnasia mostró carácter, golpeó en los momentos justos y volvió a festejar en el Legrotaglie

El mediocampista ofensivo es el gran objetivo del Millonario y las negociaciones avanzaron en las últimas horas. En Núñez creen que están cerca de concretar una incorporación que marcaría un antes y un después por la magnitud económica de la operación.

River está dispuesto a desembolsar 20 millones de dólares por el 50% de los derechos económicos del futbolista, una cifra que se convertiría en la compra más importante en la historia del club.

El volante de 25 años pertenece al Atlético de Madrid, donde no logró tener la continuidad que esperaba. Aunque disputó 40 partidos oficiales durante la última temporada, sólo fue titular en 18 oportunidades y terminó perdiendo protagonismo.

El regreso al fútbol argentino todavía no está cerrado. El jugado r tiene otras propuestas sobre la mesa: una de ellas pertenece al Flamengo y otra, cuyo nombre no trascendió, incluiría un contrato muy atractivo desde lo económico.

Thiago Almada es uno de los grandes sueños que la dirigencia millonaria quiere concretar.

Sin embargo, River confía en seducirlo con un proyecto deportivo que apunta a reunir futbolistas de elite y protagonistas de la Selección argentina.

Almada y Pizarro disputan el balón en una postal del luchado segundo tiempo que jugaron en Santiago. Andres Pina/Photosport

La apuesta de un plantel de campeones

La llegada de Almada se sumaría a un mercado ambicioso del Millonario. En esta ventana ya incorporó a Ángel Correa, campeón del mundo en Qatar 2022, y a Nicolás Otamendi, quien arribó como jugador libre.

Además, recientemente sumó a Tobías Andrada, otra aparición surgida de Vélez, por quien pagó cerca de seis millones de dólares por el 70% del pase.

Una figura con recorrido internacional

Almada llega con un recorrido que incluye títulos importantes y experiencias en distintos mercados. Fue campeón de la Copa Libertadores con Botafogo y también tuvo pasos por Atlanta United y Olympique de Lyon.

Ahora River espera dar el último paso para quedarse con un jugador que, en caso de llegar, representaría mucho más que una incorporación: sería una declaración de intenciones para competir por todo.