1 de agosto de 2026 - 12:30

Boca prepara el duelo ante Newell's con cambios importantes en la formación

Para jugar en Rosario, el entrenador Rodolfo Arruabarrena planea un once inicial con pocas modificaciones, pero de peso.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca

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Andrés Pina
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Con una logística muy particular, teniendo en cuenta que desde Rancagua partió directamente hacia la ciudad de Rosario, el Xeneize atraviesa las horas previas para una nueva presentación en el marco local. Con la mente puesta en la victoria, el cuerpo técnico analiza variantes en la formación inicial después de lo que significó el flojo partido de algunos futbolistas en el vecino país.

Los dos cambios que planea el Vasco Arruabarrena para enfrentar a Newell's:

Lautaro Di Lollo ingresar&iacute;a en la zaga para enfrentar a Newell's

Lautaro Di Lollo ingresaría en la zaga para enfrentar a Newell's

La primera modificación que planea el entrenador está en el fondo e involucra a Nicolás Figal. El zaguero quedó marcado por el error en el despeje que derivó en el tanto de O'Higgins, y tiene todos los números para cederle su puesto a Lautaro Di Lollo. Esa sería la única modificación en la línea defensiva.

El segundo cambio también sería táctico, luego de que el entrenador no quedara conforme con lo realizado por el extremo izquierdo Sebastián Villa. Ante el cuadro de Chile se mostró poco participativo, y hasta fue noticia por los reclamos recibidos por parte del capitán Leandro Paredes. En contrapartida, Leonel Flores revolucionó el ataque a partir de su ingreso en el complemento y casi convirtió el tanto que podría haber evitado los penales. Por eso, se meterá desde el arranque.

El resto del equipo sería el mismo que obtuvo la clasificación, en un intento del cuerpo técnico por continuar aceitando la maquinaria para armar un equipo que salga de memoria y que pueda jugar en buen nivel.

La formación de Boca Juniors para jugar en Rosario:

Pasando en limpio, la posible formación de Boca para jugar con Newell's sería con: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Aranda; Leonel Flores, Miguel Merentiel.

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