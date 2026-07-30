Una tanda de penales particular para Boca: Montero figura, y polémica con el disparo de Tomás Aranda

Boca Juniors sufrió en su visita a O’Higgins de Chile, perdió 1 a 0 en los noventa minutos, y tuvo que recurrir a los penales para definir su suerte en la Copa Sudamericana. A pesar del misterio, Lautaro Blanco estampó el definitivo para seguir en carrera.
El Xeneize tuvo que batallar en la definición de penales, luego de una derrota por la mínima diferencia en el tiempo regular. Allí, el uruguayo Thiago Vecino erró el tercer disparo para O'Higgins, y Nicolás Figal rompió el arco para ponerse en ventaja. En el siguiente, el portero colombiano Álvaro Montero le tapó la ejecución a Luis Pavez, y todo parecía alegría.
Aranda la picó, pero Boca terminó clasificando:
En ese momento, el juvenil de gran partido Tomás Aranda tuvo en sus pies la clasificación a la siguiente ronda, pero decidió picarla y tuvo la mala fortuna de que el arquero adivine la intención. Automáticamente el futbolista de Boca se largó a llorar, y fue consolado por Paredes y compañía. El que más cerca se mostró fue Alan Velasco.
Sin embargo, la clasificación finalmente fue para el Xeneize, luego de la buena ejecución del lateral izquierdo Lautaro Blanco. Así, los de Rodolfo Arruabarrena siguen en carrera en la segunda competencia más importante del continente.
Boca rompió una racha negativa en disparos desde el punto del penal:
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Cabe destacar que el Xeneize llegaba a esta instancia de tanda de penales con una racha negativa en la historia reciente, debido a que había perdido sus últimas dos definiciones por torneos internacionales.
En la Copa Sudamericana 2024 le tocó enfrentar de esa manera al Cruzeiro de Brasil, en el marco de los octavos de final ocurridos el 22 de agosto de ese año. Esa noche la suerte no lo acompañó en el Mineirao de Belo Horizonte y quedó afuera del certamen.
Poco tiempo después se dio la serie de penales más dolorosas de los últimos tiempos. Ocurrió el 25 de febrero de 2025, por la Fase 2 de la Copa Libertadores de América. Esa noche, La Bombonera fue testigo del famoso cambio de Leandro Brey por Agustín Marchesín, y la derrota inesperada ante Alianza Lima que eyectó del cargo a Fernando Gago.