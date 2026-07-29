Se conoció la lista de Boca para la revancha ante O'Higgins por Copa Sudamericana: vuelve Paredes y Palacios quedó afuera

Rodolfo Arruabarrena definió la lista de convocados de Boca para enfrentar a O'Higgins por la vuelta de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Tras la derrota ante Riestra, el entrenador recupera piezas clave como Leandro Paredes, pero sufrió la baja inesperada de Carlos Palacios durante el último entrenamiento previo al viaje.
Boca viaja a Rancagua con 24 futbolistas para buscar el pase a octavos de final. La gran novedad es el retorno de Leandro Paredes, quien descansó el fin de semana pasado y ahora asoma como el capitán y eje del mediocampo en territorio chileno. Junto a él, Leandro Lozano y Milton Giménez vuelven a la convocatoria tras superar diversas molestias físicas que los habían marginado de los últimos compromisos.
- Santiago Ascacibar
- Williams Alarcón
- Tomás Aranda
- Camilo Rey Domenech
- Kevin Zenón
- Milton Delgado
Delanteros:
- Sebastián Villa
- Alan Velasco
- Leonel Flores
- Miguel Merentiel
- Ángel Romero
- Milton Giménez
Las ausencias de peso y el posible once de Boca
La planificación táctica sufrió un revés en el entrenamiento del martes. Carlos Palacios, quien se había entrenado con normalidad el lunes y venía de sumar rodaje ante Sarmiento y Athletico Paranaense, se resintió de su lesión muscular. El chileno sintió una molestia en el aductor y quedó descartado para el vuelo hacia su país natal. Su ausencia se suma a la de Adam Bareiro, quien continúa afectado por problemas lumbares.
Carlos Palacios volvió a lesionarse.
El posible equipo titular para el partido en el Estadio Codelco El Teniente formaría con Montero en el arco; Gorosito o Lozano, Figal, Costa y Blanco en la última línea; Ascacibar, Delgado y Paredes en la zona media; Aranda como enlace; y la dupla Villa-Merentiel en la delantera. El partido por los 16avos de final de la Copa Sudamericana iniciará a las 21:30 del jueves.