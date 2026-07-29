Se conoció la lista de Boca para la revancha ante O'Higgins por Copa Sudamericana: vuelve Paredes y Palacios quedó afuera

Rodolfo Arruabarrena definió la lista de convocados de Boca para enfrentar a O'Higgins por la vuelta de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Tras la derrota ante Riestra , el entrenador recupera piezas clave como Leandro Paredes, pero sufrió la baja inesperada de Carlos Palacios durante el último entrenamiento previo al viaje.

Boca viaja a Rancagua con 24 futbolistas para buscar el pase a octavos de final. La gran novedad es el retorno de Leandro Paredes , quien descansó el fin de semana pasado y ahora asoma como el capitán y eje del mediocampo en territorio chileno. Junto a él, Leandro Lozano y Milton Giménez vuelven a la convocatoria tras superar diversas molestias físicas que los habían marginado de los últimos compromisos.

Santiago Ascacibar

Williams Alarcón

Tomás Aranda

Camilo Rey Domenech

Kevin Zenón

Milton Delgado

Delanteros:

Sebastián Villa

Alan Velasco

Leonel Flores

Miguel Merentiel

Ángel Romero

Milton Giménez

Las ausencias de peso y el posible once de Boca

La planificación táctica sufrió un revés en el entrenamiento del martes. Carlos Palacios, quien se había entrenado con normalidad el lunes y venía de sumar rodaje ante Sarmiento y Athletico Paranaense, se resintió de su lesión muscular. El chileno sintió una molestia en el aductor y quedó descartado para el vuelo hacia su país natal. Su ausencia se suma a la de Adam Bareiro, quien continúa afectado por problemas lumbares.

Carlos Palacios volvió a lesionarse.

El posible equipo titular para el partido en el Estadio Codelco El Teniente formaría con Montero en el arco; Gorosito o Lozano, Figal, Costa y Blanco en la última línea; Ascacibar, Delgado y Paredes en la zona media; Aranda como enlace; y la dupla Villa-Merentiel en la delantera. El partido por los 16avos de final de la Copa Sudamericana iniciará a las 21:30 del jueves.