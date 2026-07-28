El Xeneize podría enfrentar a Estudiantes de La Plata en un escenario diferente para darle tiempo de recuperación a su campo de juego.

Boca analiza mudar su localía por el mal estado del césped de La Bombonera

La primera presentación como local de Boca en el semestre contó con un aspecto negativo. Una franja importante del campo de juego tenía un color diferente, y contaba con varios pozos que hacían difícil la conducción de la pelota. Por tal motivo, la directiva piensa en la opción de irse momentáneamente de La Bombonera.

Lo vivido ante O'Higgins despertó la preocupación de los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores del club de La Ribera, al entender que el estado de un sector específico del césped complicó los planes del equipo del Vasco Arruabarrena. Por otro lado, también fue un golpe a la imagen de la institución. Sin dudas, una postal que nadie quiere repetir.

Boca podría irse de La Bombonera para enfrentar a Estudiantes: De esta manera, en los pasillos Xeneizes circula cada vez con más fuerza el rumor que da cuenta de una mudanza en el plazo inmediato de tiempo. Específicamente, se habla de que el duelo ante Estudiantes de La Plata por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, previsto para el miércoles 5 de agosto desde las 19 horas, podría jugarse en otro estadio. Además, el choque con Vélez del 9 de agosto también podría correr riesgo.

Si bien esta información no está confirmada, la proximidad al encuentro obliga a una resolución rápida. Así, se espera que en las próximas horas se conozca la determinación final del club. En caso de no disputar el juego en La Bombonera, podría elegir estadios como el de San Lorenzo (lo utilizó en 2024), o Huracán de Parque Patricios.

La diferencia de color en el césped del estadio de Boca Juniors se produjo por las tareas llevadas a cabo por la institución durante el parate por el Mundial 2026. El sector más amarillo es el que recibe menos luz solar, lo que decanta en problemas con el crecimiento del césped.