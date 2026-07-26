Se hizo conocido por parecerse a Mick Jagger, le dio un título a Boca y ahora va por su sueño en Primera

Facundo Herrera, defensor de 20 años, es apodado Jagger por su parecido con el cantante y recibió su primera convocatoria al plantel profesional de Boca.

Facundo Herrera, el zaguero de 20 años de Boca que reemplaza a Leandro Paredes en el inicio del Torneo Clausura.

Rodolfo Arruabarrena convocó por primera vez al defensor Facundo "Jagger" Herrera para integrar el plantel profesional de Boca Juniors ante Deportivo Riestra. El juvenil de 20 años, apodado Jagger, ocupa el lugar dejado por Leandro Paredes, quien recibió descanso tras disputar la final del Mundial 2026 y los playoffs de la Copa Sudamericana.

La citación de Herrera para el partido de este domingo en el estadio Guillermo Laza responde a una rotación profunda del equipo titular. Con apenas 20 años, el zaguero central nacido en San Martín es una de las apuestas de la cantera tras haber renovado su contrato con la institución hasta diciembre de 2028.

Facundo Herrera tiene contrato con Boca hasta 2028. El camino del defensor central de Reserva hacia el primer equipo Herrera acumuló 65 partidos en la Reserva antes de recibir el llamado definitivo del cuerpo técnico. Su nombre se grabó en la historia de las inferiores a fines de 2025, cuando ejecutó el penal decisivo frente a Gimnasia y Esgrima La Plata para consagrar a Boca como campeón del torneo Clausura Proyección.

A sus condiciones como marcador central, caracterizadas por la anticipación y el juego aéreo, sumó recientemente una variante táctica. En los últimos encuentros de Reserva, el técnico Mariano Herrón comenzó a utilizarlo como volante central, una versatilidad que "despertó la atención del cuerpo técnico profesional" para cubrir huecos en la zona media.

Facundo "Jagger" Herrera, autor del penal decisivo frente a Gimnasia y Esgrima La Plata para consagrar a Boca como campeón del torneo Clausura Proyección. Más allá del rendimiento futbolístico, el jugador se transformó en un personaje público por su similitud con el líder de los Rolling Stones. El club explotó esta coincidencia mediante producciones audiovisuales donde el juvenil reaccionaba a los comentarios de los hinchas. El propio Herrera admitió entre risas que no conocía demasiado al músico británico ni era fanático de la banda.