25 de julio de 2026 - 19:51

Boca visita a Deportivo Riestra en su debut en el Clausura: horario, transmisión en vivo, formaciones

El Xeneize juega de visitante en el Guillermo Laza ante el Malevo. Será este domingo 19.30 horas, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

Boca visita a Deportivo Riestra en su debut en el Clausura

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Los Andes | Redacción Deportes
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El Xeneize tuvo un buen inicio de semestre, ya que derrotó a Sarmiento de Junín para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina y a O'Higgins de Chile en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Así, el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena marcha viento en popa. Sin embargo, se le vendrán unos meses de altísima exigencia, ya que está bajo la obligación de ganar algún título este semestre para así cortar con la sequía de tres años sin levantar un trofeo en el plano local o internacional.

Leandro Paredes no estar&aacute; ante Deportivo Riestra

Leandro Paredes no estará ante Deportivo Riestra

Desde lo futbolístico, el entrenador decidió rotar algunos nombres importantes y darles descanso. El caso emblemático es el de Leandro Paredes, que no está ni siquiere entre los concentrados. Además, no jugarían desde el arranque Dylan Gorosito y Sebastián Villa. En sus lugares ingresarán Malcom Braida, y Alan Velasco.

Deportivo Riestra, por su parte, viene de tener un primer semestre de 2026 muy negativo, donde no solo quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana sino que también terminó último en su zona en el Torneo Apertura, por lo que necesita sumar muchos puntos para no complicarse en la pelea por la permanencia.

Las posibles formaciones de Deportivo Riestra - Boca:

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas.DT: Guillermo Duró.

Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Datos del partido:

Estadio: Guillermo Laza

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Lucas Novelli

Hora: 19:30

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas de Deportivo Riestra - Boca:

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