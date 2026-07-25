Boca visita a Deportivo Riestra en su debut en el Clausura: horario, transmisión en vivo, formaciones

El Xeneize juega de visitante en el Guillermo Laza ante el Malevo. Será este domingo 19.30 horas, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

Boca debuta en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, en la que será una visita de riesgo al Deportivo Riestra por la primera fecha de la Zona A. Será este domingo desde las 19:30 horas en el Estadio Guillermo Laza, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

El Xeneize tuvo un buen inicio de semestre, ya que derrotó a Sarmiento de Junín para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina y a O'Higgins de Chile en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Así, el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena marcha viento en popa. Sin embargo, se le vendrán unos meses de altísima exigencia, ya que está bajo la obligación de ganar algún título este semestre para así cortar con la sequía de tres años sin levantar un trofeo en el plano local o internacional.

Leandro Paredes no estará ante Deportivo Riestra CABJ Desde lo futbolístico, el entrenador decidió rotar algunos nombres importantes y darles descanso. El caso emblemático es el de Leandro Paredes, que no está ni siquiere entre los concentrados. Además, no jugarían desde el arranque Dylan Gorosito y Sebastián Villa. En sus lugares ingresarán Malcom Braida, y Alan Velasco.

Deportivo Riestra, por su parte, viene de tener un primer semestre de 2026 muy negativo, donde no solo quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana sino que también terminó último en su zona en el Torneo Apertura, por lo que necesita sumar muchos puntos para no complicarse en la pelea por la permanencia.

Las posibles formaciones de Deportivo Riestra - Boca: Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas.DT: Guillermo Duró.