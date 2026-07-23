La formación de Boca vs. O'Higgins por la Copa Sudamericana: el DT Arruabarrena define el 11 titular

Este jueves, desde las 21.30, Boca disputará la ida de los dieciseisavos de final del certamen continental. Los once que piensa Rodolfo Arruabarrena.

Leandro Paredes llegó del Mundial 2026 y será titular en Boca.

Boca Juniors inicia su camino en los playoffs de la Copa Sudamericana. Este jueves, el equipo conducido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena recibe a O'Higgins de Chile en La Bombonera por el partido de ida de los dieciseisavos de final, con el objetivo de dar el primer paso hacia el título internacional.

Tras finalizar tercero en su grupo de la Copa Libertadores bajo la conducción previa de Claudio Úbeda, el conjunto Xeneize recaló en la Sudamericana y apostará por una alineación con varios debutantes, refuerzos e importantes retornos en sus filas.

Sebastián Villa vuelve a Boca. Hoy, será su reestreno en La Bombonera. Gentileza Boca vs. O'Higgins: día, hora y datos del partido Torneo: Copa Sudamericana 2026 (Playoffs - Ida)

Fecha: Jueves

Hora: 21:30 (hora argentina)

Estadio: La Bombonera (Buenos Aires, Argentina)

Director Técnico: Rodolfo Arruabarrena Cuatro cambios y refuerzos: así se perfila el equipo de Arruabarrena El "Vasco" Arruabarrena busca mantener la base que viene de vencer con contundencia a Sarmiento de Junín en la Copa Argentina. No obstante, el DT apostaría por cuatro modificaciones clave en la alineación titular con el estreno de incorporaciones y el ansiado regreso de un referente.

Las novedades en el 11 Xeneize:

Debut en el arco: Álvaro Montero, flamante refuerzo registrado en la lista de buena fe, iría desde el arranque en lugar de Leandro Brey.

El regreso del capitán: Leandro Paredes se sumó al grupo tras disputar el Mundial con la Selección Argentina. Pese a arrastrar una fisura en las costillas, la intención del mediocampista es sumar minutos y meterse en el equipo por Santiago Ascacíbar.

Ataque renovado: Sebastián Villa ya entrena a la par del plantel y reemplazaría a Alan Velasco en la delantera.

Sorpresa en la banda derecha: Ante la molestia física del refuerzo Leandro Lozano y con Juan Barinaga y Marcelo Weigandt marginados de la consideración del DT, el juvenil Dylan Gorosito asoma como titular. Por su parte, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Milton Delgado, Tomás Aranda y Miguel Merentiel mantendrían su lugar entre los once elegidos.