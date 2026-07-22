Boca enfrenta a O'Higgins por la Copa Sudamericana: horario, transmisión en vivo, formaciones

El Xeneize enfrenta al cuadro de Chile este jueves desde las 21.30 horas en La Bombonera, por la ida de los playoffs del certamen internacional.

Boca Juniors vuelve a actuar en La Bombonera, en el marco del encuentro de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Será este jueves desde las 21.30 horas, bajo el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y la televisación de ESPN y Disney+ Premium.

Después de una venturosa victoria ante Sarmiento por Copa Argentina en el debut del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena, el Xeneize retorna a casa para volver a actuar ante su gente. En esta ocasión, el desafío será internacional y el objetivo continuar en carrera en el principal certamen que disputará en la segunda parte del año.

Con Leandro Paredes en duda, Boca ajusta la formación inicial para jugar ante O'Higgins CABJ En lo deportivo, el equipo sufrirá algunas modificaciones respecto al triunfo en la primera presentación del semestre. Con apenas unos pocos entrenamientos con el resto del plantel, los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa saltarán al campo de juego desde el arranque. Además, también jugará Leandro Paredes. El capitán hará un gran esfuerzo para decir presente a pesar de la lesión que arrastra desde la Copa del Mundo.

O'Higgins, por su parte, cuenta con la dirección técnica del argentino Lucas Bovaglio. Viene de conseguir una alegría fuerte ante Ñublense, al que superó en las semifinales de la Copa de la Liga tras perder 2 a 1 en el duelo de ida, y vencer por penales tras el triunfo 1 a 0 en la revancha. Así, se ilusiona con trasladar el buen presente al plano internacional, y dar el golpe en La Bombonera.

Probables formaciones de Boca Juniors - O'Higgins: Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito; Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado: Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.