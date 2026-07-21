21 de julio de 2026 - 18:18

Con Leandro Paredes en duda, Boca ajusta la formación inicial para jugar ante O'Higgins

El cuerpo técnico afina el lápiz de cara al duelo de ida correspondiente a los playoffs de la Copa Sudamericana.

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Los Andes | Redacción Deportes
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En estos últimos dos aspectos trabaja el cuerpo técnico encabezado por el Vasco. Con una evaluación constante del estado físico de cada futbolista, la determinación del once inicial que chocará con el cuadro trasandino se dará recién este miércoles. A pesar de una buena pretemporada y los signos positivos ante Sarmiento de Junín, la llegada a última hora de nombres importantes y las dudas tácticas posponen dicha confirmación.

Las incógnitas del Vasco Arruabarrena para jugar por Copa Sudamericana:

La primera duda se da en el arco, entre Leandro Brey (que atajó ante Sarmiento), o el recién incorporado Álvaro Montero, que recién se sumó a las prácticas el pasado fin de semana. El DT tendrá que elegir entre darle continuidad al hombre de la casa o mandar al campo al oriundo de Colombia casi sin entrenamientos.

La segunda incógnita se da en el lateral derecho, ya que el uruguayo Leandro Lozano no terminó la práctica por una molestia y quedó en observación. Si no logra estar, su lugar lo ocupará el juvenil Dylan Gorosito. Este miércoles será el día clave para conocer que pasará.

En la zona de la mitad de la cancha también hay dudas. Una de ellas es la presencia de Sebastián Villa, que retornó al club en estas horas, o la de Leonel Flores. El joven sumó minutos desde el arranque por Copa Argentina y dejó conforme al cuerpo técnico. La otra pelea se da entre Leandro Paredes y Alan Velasco. Está claro que el capitán cuenta con una enorme ventaja en lo deportivo, pero la fisura en las costillas que arrastra desde el Mundial 2026 podría dejarlo afuera.

La posible formación de Boca ante O'Higgins:

Así, el Vasco Arruabarrena piensa en una formación con los siguientes jugadores: Álvaro Montero o Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores o Sebastián Villa, Tomás Aranda, Leandro Paredes o Alan Velasco; Miguel Merentiel.

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