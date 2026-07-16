Boca vuelve con Arruabarrena: hora, TV y la formación para el debut ante Sarmiento por Copa Argentina

Boca Juniors inicia oficialmente el ciclo de Rodolfo Arruabarrena este jueves ante Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará desde las 21:45 en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario , marcando el regreso del "Vasco" al banco xeneize en medio de la euforia mundialista.

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El plantel xeneize llega a este debut tras un primer semestre irregular. Arruabarrena ya tuvo una prueba extraoficial con victoria por 1-0 ante Athletico Paranaense , donde comenzó a plasmar una idea de juego basada en un mediocampo poblado y el uso de extremos.

Para este primer compromiso oficial, el entrenador no podrá contar con Adam Bareiro ni Tomás Belmonte. Estas bajas se suman a la imposibilidad de utilizar a los nuevos refuerzos, el arquero Álvaro Montero y el delantero Sebastián Villa , quienes aún no firmaron sus contratos ni fueron habilitados para jugar en Rosario.

La formación titular contará con Leandro Brey en el arco y una defensa integrada por Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco . En el centro del campo, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Aranda acompañarán la propuesta ofensiva liderada por Miguel Merentiel como referente de área, flanqueado por Alan Velasco y Leonel Flores.

Una de las novedades más destacadas en la planilla oficial es el cambio de dorsales tras la salida de Edinson Cavani. El juvenil Tomás Aranda será el encargado de heredar la camiseta número 10 de Boca, asumiendo la responsabilidad creativa en el esquema de Arruabarrena. En paralelo, el club analiza una oferta multimillonaria del Napoli por el Changuito Zeballos.

Tomás Aranda, el 10 de Boca.

Sarmiento de Junín llega al Coloso del Parque con la urgencia de revertir su situación en la tabla de promedios, donde ocupa el puesto 28. El equipo dirigido por Facundo Sava se encuentra en plena pelea por mantener la categoría y ve en este duelo ante uno de los grandes una oportunidad para recuperar protagonismo en un semestre clave.

El partido será dirigido por Nazareno Arasa y contará con la transmisión televisiva de TyC Sports. Mientras el país procesa el triunfo de la Selección nacional ante Inglaterra y espera la final del domingo contra España, el fútbol local retoma su calendario en Rosario.

Posibles formaciones

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda, Leonel Flores; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Sarmiento: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido. DT: Facundo Sava.

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