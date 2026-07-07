Chau Boca: Paulo Dybala priorizó la Champions League y renovó con la Roma hasta 2027

El delantero argentino, que finalizó su vínculo el 30 de junio, descartó incorporarse al club de la Ribera para cumplir el pedido de Gian Piero Gasperini.

Paula Dybala le dijo que no a Boca y seguirá con la Roma un año más.

Paulo Dybala puso fin a semanas de especulaciones sobre su futuro profesional al confirmar su continuidad en la AS Roma hasta junio de 2027. Tras quedar libre el pasado 30 de junio, el atacante argentino rechazó la posibilidad de regresar al fútbol local para disputar la UEFA Champions League bajo las órdenes de Gian Piero Gasperini.

El nacido en Laguna Larga dejó de lado las gestiones de Boca Juniors, que esperaba incorporarlo sin costo por su ficha. El nuevo acuerdo con el club italiano incluye diversos bonos económicos por objetivos y una opción unilateral para estirar el vínculo por una temporada adicional. La representación de la Joya cerró la operación tras el pedido de Gian Piero Gasperini, quien exigió mantener a las figuras titulares del plantel.

Paulo Dybala has agreed all terms of new deal at AS Roma, never in doubt.



He’s staying at the club to play UCL football with reduced salary, new deal completed. pic.twitter.com/mnGlgmErWZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026 La noticia fue confirmada por el especialistas en mercado de pases, Fabrizio Romano, quien expresó en sus redes sociales: “Paulo Dybala ha acordado todos los términos del nuevo contrato con la AS Roma, nunca hubo dudas. Se queda en el club para jugar fútbol de la UCL con un salario reducido”.

La influencia de Gasperini y la situación financiera de la Roma El entrenador recomendó a los directivos no vender a ningún jugador clave salvo ante ofertas irresistibles. Superada la lesión que lo tuvo marginado gran parte del curso anterior, Gasperini considera a Dybala un jugador capaz de marcar una diferencia jerárquica en la próxima temporada. Esta renovación ocurre mientras el club enfrenta presiones de la UEFA por no reducir su déficit financiero según las normativas vigentes.