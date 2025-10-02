"Yo no voy a vivir": el inesperado pedido de Oriana Sabatini a Paulo Dybala

Durante una entrevista en Olga, compartió detalles sobre cómo se enteró del embarazo y la charla íntima que mantuvo con el futbolista en ese momento.

Oriana Sabatini confirmó hace semanas que espera su primer hijo junto a Paulo Dybala y reveló además el sexo del bebé. La noticia marcó uno de los momentos más felices de su vida, aunque no está exenta de emociones encontradas. La modelo reconoció que transita la etapa con euforia, pero también con angustia y enojo frente a los cambios.

Oriana Sabatini Oriana Sabatini contó si recibió felicitaciones de su tía por el embarazo. web El comentario de Oriana Sabatini “Cuando vi que tenía un atraso, le dije a Paulo: ‘Yo no voy a vivir esta ansiedad sola, no me viene’. Entonces le propuse que apenas volviera del entrenamiento hiciéramos el test juntos”, relató Oriana sensibilizada. La confirmación llegó en pareja y, desde ese instante, Dybala se mostró completamente involucrado en el proceso. Sin embargo, ese compromiso también generó roces.

Embed - "Apenas vi que tenía un retraso le dije a Paulo, no iba a vivir esa ansiedad sola" @Oriana Sabatini y cómo transitaron la confirmación del embarazo con Dybala. @seriaincreible_ "Apenas vi que tenía un retraso le dije a Paulo, no iba a vivir esa ansiedad sola" @Oriana Sabatini y cómo transitaron la confirmación del embarazo con Dybala. sonido original - Sería Increíble “No sabés lo involucrado que está y me pelea todo porque le gusta meterse. Una amiga me mandó un libro que se llama Cómo no odiar a tu marido durante el embarazo. Al principio me parecía raro, pero a las dos semanas lo entendí. Yo lo miraba a Paulo y pensaba: ‘Te odio. Todo es tu culpa’. Vomitaba todos los días, no podía levantarme del mareo y él ahí divino, jugando a la Play como si nada”.

Su vínculo con la maternidad En la misma entrevista, Sabatini confesó que nunca soñó con la maternidad como una meta en sí misma. “No era mi sueño ser madre sí o sí. Siempre pensé que me iban a llegar las ganas cuando estuviera muy enamorada, cuando quisiera tanto a alguien que quisiera agrandar esa familia. Y fue así”, aseguró. La modelo también reveló que dialogaron con Dybala sobre la posibilidad de anunciar la noticia con un gol y la típica dedicatoria con la pelota bajo la camiseta.

Oriana Sabatini "Me dijo: 'No, no me quiero poner esa presión'. Sentía que si lo contábamos así iba a ser mucho más suyo, que en la foto iba a estar él y no yo", explicó. Entre risas, reconoció que, pese a eso, todavía espera que el futbolista celebre de esa manera en algún partido.