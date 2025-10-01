1 de octubre de 2025 - 15:24

La emoción de Catherine Fulop al enterarse que va a ser abuela por primera vez

La actriz y conductora celebró la noticia del embarazo de su hija, Oriana Sabatini, quien espera su primer hijo con el futbolista, Paulo Dybala.

Catherine Fulop y Oriana Sabatinio
Oriana Sabatini y Paulo Dybala
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

oriana sabatini y paulo dybala van a ser padres: asi fue el emotivo anuncio en redes

Oriana Sabatini y Paulo Dybala van a ser padres: así fue el emotivo anuncio en redes

Por Redacción Espectáculos
le gane a cintita fernandez: se recibio de abogada lola latorre, la hija de diego y yanina latorre

"Le gané a Cintita Fernández": se recibió de abogada Lola Latorre, la hija de Diego y Yanina Latorre

Por Redacción Espectáculos

Entre los saludos se destacó el de Catherine Fulop, quien no ocultó su felicidad por la noticia que tanto esperaba. La actriz, madre de Oriana, expresó toda su emoción en Instagram con un mensaje que reflejó el profundo sentimiento que atraviesa.

“Hoy nuestras vidas como dijo mi amor Ova sale el sol, estamos llenos de emociones por este nuevo integrante. Dios los bendiga hijos! Gracias Gracias Gracias!!! Soy la abuela más feliz del mundo. Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos! lloro”.

Cuándo se enteró Catherine Fulop que va a ser abuela

Fulop confesó que hace tiempo aguardaba la llegada de un nieto y que la noticia le llegó semanas atrás, cuando Oriana visitó Buenos Aires. Sin embargo, mantuvo la discreción necesaria hasta que la pareja decidiera anunciarlo públicamente.

“Nosotros, por supuesto, lo sabemos hace ya mucho, pero bueno. Tú sabes que hay que esperar el tiempo correspondiente y darle los tiempos a ellos para que se sientan seguros de dar la noticia”, explicó.

Oriana Sabatini

La actriz se encuentra actualmente en Japón y, en diálogo con Teleshow, relató cómo vivió el momento en que vio las publicaciones de su hija y de Paulo: “Estoy acá sola, llorando en el baño de la habitación”.

El deseo de Catherine de convertirse en abuela era conocido y ahora, con la confirmación del embarazo, se mostró conmovida. “Mi emoción no entra en mi corazón porque siento que nos hacía falta un alegrón. Tener un nieto va a ser lo más, estamos muy felices”, aseguró.

De esta manera, Oriana y Paulo no solo celebran la llegada de su primer hijo, sino que también hicieron realidad uno de los grandes anhelos de Catherine Fulop y Ova Sabatini, quienes se preparan para recibir a su primer nieto con la alegría desbordante que compartieron públicamente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El actor murió este miércoles dejando un legado en la actuación argentina.

Falleció José Andrada, actor de Los Simuladores que inmortalizó la frase "¿No hay un piquito para mí?"

Por Agustín Zamora
El empresario Gustavo Pulpo Scaglione que compra Telefe

Quién es Gustavo "Pulpo" Scaglione, el empresario que compra Telefe

Por Redacción Espectáculos
En el primer día de grabación de MasterChef Celebrity se encendieron, además de las hornallas, las peleas.

MasterChef Celebrity aún no se estrena y ya hay peleas y alianzas inesperadas

Por Redacción Espectáculos
Confirmaron nueva temporada de Margarita, la serie de Cirs Morena con HBO Max.

Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de "Margarita" en HBO Max

Por Redacción Espectáculos