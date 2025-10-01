La emoción de Catherine Fulop al enterarse que va a ser abuela por primera vez

La familia Sabatini - Dybala atraviesa uno de sus momentos más felices. Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron a través de sus redes sociales que esperan a su primer hijo, con un video íntimo de la ecografía que conmovió a sus seguidores. En pocos minutos, la publicación sumó millones de “me gusta” y mensajes de felicitaciones.

Entre los saludos se destacó el de Catherine Fulop , quien no ocultó su felicidad por la noticia que tanto esperaba. La actriz, madre de Oriana, expresó toda su emoción en Instagram con un mensaje que reflejó el profundo sentimiento que atraviesa.

“Hoy nuestras vidas como dijo mi amor Ova sale el sol, estamos llenos de emociones por este nuevo integrante. Dios los bendiga hijos! Gracias Gracias Gracias!!! Soy la abuela más feliz del mundo. Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos! lloro ”.

Fulop confesó que hace tiempo aguardaba la llegada de un nieto y que la noticia le llegó semanas atrás, cuando Oriana visitó Buenos Aires. Sin embargo, mantuvo la discreción necesaria hasta que la pareja decidiera anunciarlo públicamente.

“Nosotros, por supuesto, lo sabemos hace ya mucho, pero bueno. Tú sabes que hay que esperar el tiempo correspondiente y darle los tiempos a ellos para que se sientan seguros de dar la noticia”, explicó.

Oriana Sabatini

La actriz se encuentra actualmente en Japón y, en diálogo con Teleshow, relató cómo vivió el momento en que vio las publicaciones de su hija y de Paulo: “Estoy acá sola, llorando en el baño de la habitación”.

El deseo de Catherine de convertirse en abuela era conocido y ahora, con la confirmación del embarazo, se mostró conmovida. “Mi emoción no entra en mi corazón porque siento que nos hacía falta un alegrón. Tener un nieto va a ser lo más, estamos muy felices”, aseguró.

De esta manera, Oriana y Paulo no solo celebran la llegada de su primer hijo, sino que también hicieron realidad uno de los grandes anhelos de Catherine Fulop y Ova Sabatini, quienes se preparan para recibir a su primer nieto con la alegría desbordante que compartieron públicamente.