Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de "Margarita" en HBO Max

Los fans de “ Margarita ” ya pueden celebrar: HBO Max confirmó la tercera temporada de la serie creada por Cris Morena . El anuncio llegó cuando finalizaron de grabar la segunda temporada de la serie creación de Cris Morena . La protagonista, Mora Bianchi, lo reveló a través de un video en TikTok.

Tráiler y fecha confirmada de la serie precuela de It, del universo de Stephen King

La continuación de una icónica serie en HBO Max: risas aseguradas en menos de 30 minutos

Margarita , el spin-off de "Floricienta" , no solo arrasó en audiencias, sino que también obtuvo múltiples nominaciones y cuatro estatuillas en los Premios Martín Fierro.

Franco Yan, Toti Spangenberg, Lola Abraldes y Mateo Belmonte leen un guion y celebran las nuevas historias; entonces, la cámara enfoca un libreto titulado “Margarita 3”. Así inicia el TikTok que confirmó la noticia.

“Los rumores son ciertos y se los quería confirmar yo ”, inicia Mora vestida como su personaje. y remata: “ Hay tercera temporada de Margarita ”.

El anuncio de la tercera parte arribó justo después de que finalizara el rodaje, que se realizó en Montevideo, de las próximas dos entregas, grabadas de manera consecutiva. Ambas estarán disponibles en HBO Max.

La segunda temporada de Margarita y un giro en la trama

“Acompañada por nuevos y entrañables personajes —y viejos conocidos con matices inesperados—, Margarita se enfrenta a una red de poder, impostura y manipulación en la que nada es lo que parece”, adelanta la sinopsis oficial.

Las nuevas aventuras se desarrollarán entre Krikoragán, torres de streaming y espacios clandestinos, con la amistad, el amor y la memoria como refugios y armas de batalla.

margarita.jpeg

Fecha de estreno de la segunda temporada de Margarita

Aunque HBO Max todavía no anunció la fecha exacta, se espera que la segunda temporada llegue en 2026. Recién después se lanzará la tercera entrega, que ya está confirmada y en camino.

Como sucedió con la primera entrega se espera que luego de su presentación el equipo se tome un año para hacer shows en vivo. En total, el elenco, que tiene a Isabel Macedo (Delfina Santillán) como el gran regreso de la serie original "Floricienta", realizó 14 funciones en el Movistar Arena durante la temporada anterior.