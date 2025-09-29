29 de septiembre de 2025 - 23:38

Quién es Lola Abraldes, la "princesa" que ganó el Martin Fierro 2025 a 'Revelación'

Su triunfo en los Premios Martín Fierro 2025 la coloca entre las actrices jóvenes con mayor proyección, en una línea de talentos descubiertos por Cris Morena.

Quién es Lola Abraldes, la princesa que ganó el Martin Fierro 2025 a Revelación (1)
Los Andes
Por Redacción Espectáculos

Con apenas 21 años, Lola Abraldes se llevó el Martín Fierro 2025 a Revelación por su papel en Margarita, la exitosa serie de Cris Morena. Compartió terna con Mora Bianchi y Ramiro “Toti” Spangenberg, también integrantes del elenco, y se consolidó como una de las jóvenes promesas de la televisión argentina.

El Martín Fierro 2025 que la consagró

La categoría Revelación fue una de las más seguidas de la noche en los Premios Martín Fierro. Con tres nominados de la misma ficción, el triunfo de Lola Abraldes por su interpretación de Daisy en Margarita tuvo un fuerte simbolismo: el reconocimiento a la nueva generación de actores surgidos del universo de Cris Morena.

Quién es Lola Abraldes, la princesa que ganó el Martin Fierro 2025 a 'Revelación' (2)

La actriz se impuso a sus compañeros Mora Bianchi y Ramiro “Toti” Spangenberg, ambos protagonistas de la historia, y emocionó al público al agradecer a Cris Morena por la oportunidad y a sus fanáticos por el apoyo constante.

De la pantalla grande a la televisión

Antes de brillar en Margarita, Lola Abraldes ya había mostrado su talento en cine. Fue protagonista de Cómo mueren las reinas (2021), dirigida por Lucas Turturro, donde sorprendió con su naturalidad frente a cámara. “Todos los días volvía de filmar y sentía que había aprendido un millón de cosas”, confesó sobre aquella experiencia.

En publicidad y proyectos independientes también dejó huella, hasta que llegó la gran oportunidad de la mano de Cris Morena.

Su papel en Margarita

En la serie, Lola interpreta a Daisy Santillán, la supuesta heredera del reino de Krikoragán. Su personaje es criado como la hija legítima de Floricienta y el Conde, aunque con el correr de la trama se descubre que la verdadera princesa es Margarita, interpretada por Mora Bianchi.

La relación entre ambas jóvenes atraviesa tensiones, secretos y reconciliaciones, consolidando uno de los ejes dramáticos más fuertes de la ficción.

