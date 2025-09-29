Su triunfo en los Premios Martín Fierro 2025 la coloca entre las actrices jóvenes con mayor proyección, en una línea de talentos descubiertos por Cris Morena.

Con apenas 21 años, Lola Abraldes se llevó el Martín Fierro 2025 a Revelación por su papel en Margarita, la exitosa serie de Cris Morena. Compartió terna con Mora Bianchi y Ramiro “Toti” Spangenberg, también integrantes del elenco, y se consolidó como una de las jóvenes promesas de la televisión argentina.

El Martín Fierro 2025 que la consagró La categoría Revelación fue una de las más seguidas de la noche en los Premios Martín Fierro. Con tres nominados de la misma ficción, el triunfo de Lola Abraldes por su interpretación de Daisy en Margarita tuvo un fuerte simbolismo: el reconocimiento a la nueva generación de actores surgidos del universo de Cris Morena.

Quién es Lola Abraldes, la princesa que ganó el Martin Fierro 2025 a 'Revelación' (2) La actriz se impuso a sus compañeros Mora Bianchi y Ramiro “Toti” Spangenberg, ambos protagonistas de la historia, y emocionó al público al agradecer a Cris Morena por la oportunidad y a sus fanáticos por el apoyo constante.

Embed "Lola":

Porque Lola Abraldes ganó el premio como Revelación en los #MartinFierro pic.twitter.com/4i1rayiKHA — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 30, 2025 De la pantalla grande a la televisión Antes de brillar en Margarita, Lola Abraldes ya había mostrado su talento en cine. Fue protagonista de Cómo mueren las reinas (2021), dirigida por Lucas Turturro, donde sorprendió con su naturalidad frente a cámara. “Todos los días volvía de filmar y sentía que había aprendido un millón de cosas”, confesó sobre aquella experiencia.

Embed — La reacción de nuestra Lolita a su premio a Revelación pic.twitter.com/fLmbYBWrVS — Lola Abraldes Data (@abraldesdata) September 30, 2025 En publicidad y proyectos independientes también dejó huella, hasta que llegó la gran oportunidad de la mano de Cris Morena.