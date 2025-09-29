Los memes de la caída de Momi Giardina en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025

La humorista y conductora de la previa de la gala quedó tendida en la alfombra de los premios y se viralizó rápidamente en las redes.

Momi Giardina se convirtió en una de las grandes protagonistas de la previa de los Premios Martín Fierro 2025. La humorista, que condujo el segmento junto a su amigo y compañero de trabajo Santi Talledo, no pasó desapercibida por su estilo, su frescura habitual y también por un detalle inesperado, las reiteradas caídas que sufrió debido a su largo vestido.

La actriz llegó temprano al Hotel Hilton para prepararse y cumplir con la tarea de entrevistar a las figuras que iban ingresando a la alfombra roja. Junto a Talledo se encargaron de darle dinamismo a la previa, con charlas descontracturadas que captaron la atención del público.

La caída de Momi Giardina en la alfombra roja Sin embargo, las muchas horas de pie y el peso del diseño elegido le jugaron una mala pasada y provocaron varios tropiezos que, lejos de incomodarla, terminaron sumando humor a la transmisión.

El momento más llamativo ocurrió cuando entrevistaba a Cami Homs, que deslumbró mostrando su embarazo en un vestido entallado. Mientras la charla avanzaba, Momi se pisó el vestido y terminó en el suelo, entre risas y sorpresa de quienes la rodeaban. La situación provocó que todas las miradas se posaran en ella, aunque con su impronta cómica logró transformar la caída en un episodio divertido.