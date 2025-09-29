29 de septiembre de 2025 - 20:16

Alfombra roja de los Martín Fierro 2025: los looks de la noche de la televisión

La gala organizada por APTRA volvió a transmitirse en vivo por Telefe y el canal preparó una cobertura especial con la alfombra roja en la previa de la entrega de premios.

Martín Fierro 2025
Los Andes | Rocío Sileci
Por Rocío Sileci

Los Premios Martín Fierro 2025 comenzaron con todo el brillo en el Hotel Hilton, en una noche dedicada a reconocer lo mejor de la televisión argentina. Con la conducción de Santiago del Moro, la gala organizada por APTRA volvió a transmitirse en vivo por Telefe, que preparó una cobertura especial desde horas de la tarde.

El canal desplegó una transmisión completa que incluyó la previa, entrevistas exclusivas y la clásica alfombra roja, donde las máximas figuras de la televisión desfilaron sus looks más llamativos.

Como ya es costumbre, este espacio se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes, no solo por la expectativa en torno a los premios, sino también por las elecciones de vestuario y la puesta en escena que anticiparon el tono de la noche.

Zaira Nara abrió la alfombra roja de los Martín Fierro

La encargada de dar inicio al desfile fue Zaira Nara, quien junto a Iván de Pineda condujo la llegada de los invitados. La modelo eligió para la ocasión un slip dress, un vestido blanco ajustado al cuerpo, con detalles de plumas que marcaron tendencia, ya que varios diseños de la velada repitieron ese recurso.

Zaira Nara

La ceremonia, que año tras año se convierte en un clásico de la televisión local, volvió a reunir a celebridades, productores y trabajadores de la industria en una misma sala. Entre saludos, flashes y entrevistas, el público pudo seguir desde sus casas el clima de expectativa que se vivió en los pasillos del Hilton.

El inicio marcó un adelanto de lo que promete ser una de las noches más recordadas de esta edición. Entre homenajes, sorpresas y la emoción de los ganadores, los Martín Fierro 2025 se consolidan una vez más como la gran fiesta de la televisión argentina.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Telefe (@telefe)

Todos los looks de la noche de los Martín Fierro

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Telefe (@telefe)

WhatsApp Image 2025-09-29 at 20.09.22 (2)
Tora Villar Gran Hermano
Sabrina Rojas
Ángel de Brito
Germán Paoloski
Priscila Crivocapich
Priscila Crivocapich en los Martín Fierro.

Priscila Crivocapich en los Martín Fierro.

Santi Talledo en los Martín Fierro 2025.
Santi Talledo en los Martín Fierro 2025.

Santi Talledo en los Martín Fierro 2025.

Diego Poggi en los Martín Fierro 2025.
Diego Poggi en los Martín Fierro 2025.

Diego Poggi en los Martín Fierro 2025.

Noticia en desarrollo...

