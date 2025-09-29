Alfombra roja de los Martín Fierro 2025: los looks de la noche de la televisión

La gala organizada por APTRA volvió a transmitirse en vivo por Telefe y el canal preparó una cobertura especial con la alfombra roja en la previa de la entrega de premios.

Los Premios Martín Fierro 2025 comenzaron con todo el brillo en el Hotel Hilton, en una noche dedicada a reconocer lo mejor de la televisión argentina. Con la conducción de Santiago del Moro, la gala organizada por APTRA volvió a transmitirse en vivo por Telefe, que preparó una cobertura especial desde horas de la tarde.

El canal desplegó una transmisión completa que incluyó la previa, entrevistas exclusivas y la clásica alfombra roja, donde las máximas figuras de la televisión desfilaron sus looks más llamativos.

Como ya es costumbre, este espacio se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes, no solo por la expectativa en torno a los premios, sino también por las elecciones de vestuario y la puesta en escena que anticiparon el tono de la noche.

Zaira Nara abrió la alfombra roja de los Martín Fierro La encargada de dar inicio al desfile fue Zaira Nara, quien junto a Iván de Pineda condujo la llegada de los invitados. La modelo eligió para la ocasión un slip dress, un vestido blanco ajustado al cuerpo, con detalles de plumas que marcaron tendencia, ya que varios diseños de la velada repitieron ese recurso.

Zaira Nara La ceremonia, que año tras año se convierte en un clásico de la televisión local, volvió a reunir a celebridades, productores y trabajadores de la industria en una misma sala. Entre saludos, flashes y entrevistas, el público pudo seguir desde sus casas el clima de expectativa que se vivió en los pasillos del Hilton.