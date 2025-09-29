Así fue la previa de los Martín Fierro 2025: Susana Giménez, Pampita, Wanda Nara y la confesión de Evangelina Anderson

Los Premios Martín Fierro 2025 vuelven a reunir a toda la televisión argentina en una gala que se realiza en el Hotel Hilton de Buenos Aires y que transmite en vivo Telefe , con la conducción de Santiago del Moro . Organizados por APTRA , los premios distinguen a lo mejor con 35 ternas y la entrega del Martín Fierro de Oro .

Cuál será el menú de los Martín Fierro 2025: hay opción vegetariana y un particular postre

Martín Fierro a la Televisión 2025: todos los conductores de la alfombra roja y las sorpresas

Desde las 19, las cámaras enfocaron la esperada alfombra roja , donde desfilaron los famosos con sus looks más elegantes.

Iván de Pineda, Zaira Nara, Sol Pérez, Momi Giardina, Roberto Funes Ugarte y Santi Talledo fueron los encargados de recibir a los invitados y entrevistar a cada uno de ellos.

Entre los primeros momentos destacados estuvo la palabra de Evangelina Anderson , quien fue consultada por el video viral con Eros Ramazzotti :

“Fue un chiste de él, somos amigos, fuimos a comer a la casa de él, nos atendió súper bien”, explicó la modelo, descartando cualquier rumor.

Y ante la pregunta de Robertito sobre si iba a festejar la noche con alguien, contestó: “No, si mañana empezamos MasterChef temprano”.

image

Pampita y Wanda Nara, protagonistas

Las cámaras también captaron la llegada de Wanda Nara, entrevistada por su hermana Zaira e Iván de Pineda, con quienes habló sobre su presente profesional y se mostró sonriente antes de ingresar al salón principal.

image

En tanto, Pampita deslumbró con su look y fue recibida por Momi Giardina y Santi Talledo. La modelo se mostró relajada y compartió detalles de su elección de vestuario, generando una de las ovaciones de la noche.

Susana Giménez, la diva de la noche

Uno de los momentos más esperados se dio con la llegada de Susana Giménez, que revolucionó la alfombra roja. Saludó afectuosamente a Darío Barassi y a Florencia de la V, y tuvo una charla descontracturada en la transmisión en vivo.

image

“Estoy on fire, pero alone”, lanzó Susana entre risas cuando le preguntaron por su presente sentimental. Lució un vestido de Nadir Khan y Roberto Cavalli con plumas livianas, y reveló su secreto para mantenerse en forma: “Hago la intermitente, como poco y vivo con mis perros, tranquila”.

La diva también destacó la importancia de la gala: “Es importante porque te encontrás con amigos que no ves desde hace mucho”. Y sobre la elección de su look agregó: “Tenía tres vestidos y no sabía cuál ponerme. Si coincidimos, no pasa nada, es la belleza y el aura de cada una”.

El menú de lujo

La propuesta combina platos sofisticados con guiños a la cocina local:

Snacks: bocados de pollo confitado con crema de aguacate, cremoso de arveja y domo de queso azul con alioli.

Entrada: burratina cremosa con emulsión de pimientos, jamón crudo y esponja de olivas negras.

Plato principal: costilla de novillo en cocción larga con cremoso de zapallo especiado, acompañado de habas tiernas y bruselas. Para los vegetarianos, variedad de hongos orgánicos asados con fondo de hongos y limón.

Postre: texturas de dulce de leche con avellanas, pochoclos y licor.

martin fierro

El rating de la previa

La alfombra roja no solo brilló en el Hilton, también en la pantalla: a las 20.50 Telefe lideró con 12.4 puntos de rating, consolidando la previa como lo más visto de la televisión argentina.