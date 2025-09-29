"A nadie se le ocurriría decirles judíos de mierda": el fuerte discurso de David Kavlin en los Martín Fierro 2025

En la primera terna de la noche, David Kavlin ganó como mejor panelista en los Premios Martín Fierro 2025 y sorprendió con un discurso contra el antisemitismo.

En la apertura de la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2025, realizada en el Hotel Hilton de Buenos Aires, se entregó la primera estatuilla de la noche en la categoría Panelista. El galardón quedó en manos de David Kavlin, integrante del programa Todas las tardes de El Nueve, quien emocionó a todos con un discurso cargado de mensaje social.

La categoría y los nominados La terna a mejor Panelista estaba conformada por Pía Shaw (A la Barbarossa, Telefe), Luis Bremer (A la tarde, América), Diego García Sáez (Todas las tardes, El Nueve) y David Kavlin (Todas las tardes, El Nueve). Finalmente, Kavlin se impuso y dedicó sus palabras a reflexionar sobre el antisemitismo.

image El discurso de David Kavlin en los Martín Fierro 2025 Conmovido, Kavlin comenzó su intervención mencionando a referentes de los medios y la cultura argentina:

“Escuchar estos nombres: Alejandro Romay, Jaime Yankelevich, Gustavo Yankelevich, Adrián Suar, Mauro Viale, Chiche Gelblum, Fanny Mandelbaum, Carlos Rottenberg, Julián Güell, Gerardo Sofovich, Romina Mangel, Andy Kudnetsov, Juan Pablo Varsky, Sebastián Wanreich, Jorge Ginzburg, Luciana Rubinska. Por lo que hicieron, por lo que hacen, por lo que significaron y lo que significan, a nadie se le ocurriría aquí decirles ‘judíos de mierda’”.

El panelista subrayó que fuera del ámbito televisivo, sin embargo, ese insulto sí existe: “Créanme que hay otros que sí se los gritarían por el solo hecho de ser judíos. Porque el antisemitismo no es una crítica, no es una opinión política, el antisemitismo es odio por identidad y hoy se disfraza de una supuesta postura humanitaria y se camufla bajo el antisionismo”.