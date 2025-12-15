Mala noche para La Reini en los Martín Fierro: polémica por su vestido y un incómodo momento con Diego Poggi

La noche de los Martín Fierro de Streaming no resultó sencilla para Sofía Gonet , conocida en redes como La Reini , quien quedó envuelta en una doble polémica que combinó críticas por su vestuario y un incómodo intercambio en plena cobertura con Diego Poggi .

Su paso por la alfombra roja concentró miradas, comentarios y debates que se extendieron durante horas en redes. La influencer llegó al evento con un look provocador que no pasó inadvertido . Eligió un vestido tejido a modo de red, intervenido con piedras plateadas y detalles con efecto cristal, que cubría mínimamente su cuerpo y dejaba poco margen a la imaginación.

El diseño resaltó su figura y se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de la ceremonia. Para equilibrar el estilismo, sumó un colgante y aros discretos, además de un peinado recogido y un maquillaje suave que no compitió con la prenda central.

Las imágenes del outfit circularon de inmediato en redes sociales, donde Gonet compartió fotos y videos de su elección estética. Allí se multiplicaron tanto los elogios como las críticas , con opiniones divididas sobre los límites del dress code y el impacto buscado en una gala de premiación.

La aparición pública tuvo un condimento extra, ya que marcó su regreso a los eventos tras la repercusión que generó la difusión de chats privados con Homero Pettinato . Aunque evitó cualquier referencia directa al tema durante la ceremonia, horas antes había publicado una historia con varias pastillas y la frase: “ La verdad siempre triunfa ”.

Ese mensaje se complementó con un video musicalizado con Psycho Killer, que muchos interpretaron como una respuesta irónica al descargo de Pettinato, quien había dicho que ella lo habría amenazado de muerte. Sin explicaciones adicionales, el gesto alimentó aún más las especulaciones en torno a la situación personal de la influencer.

Sofía Gonet (3)

Sofía Gonet (2)

La incómoda pregunta de La Reini a Diego Poggi

La tensión aumentó durante una nota en vivo cuando Gonet protagonizó un cruce incómodo con Diego Poggi. Todo comenzó al consultarle su opinión sobre los looks de la noche. “Los gays. El tema de los looks”, lanzó ella.

El periodista respondió entre risas: “Yo soy... pero no. Soy trucho, no me sale”. La charla avanzó con una pregunta directa: “¿Vos sos gay?”. Poggi contestó con humor: “Depende del día”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AngeldeBrit_ok/status/2000376129413435392&partner=&hide_thread=false El PAPELÓN de la noche en los #MartinFierro se lo lleva la Reini con Diego Poggi pic.twitter.com/ILWm28s3Lc — fan (@AngeldeBrit_ok) December 15, 2025

Lejos de cerrar el tema, Gonet insistió: “Ay, ¿pero sos bisexual?”. La respuesta llegó con ironía: “No, no, hago lo que puedo”. El intercambio sumó un nuevo comentario que incomodó aún más la situación: “Ay, no sabía. Me muero pero ¿cómo que no te gusta la moda si sos gay?”. Poggi cerró el cruce con una frase seca y sarcástica: “Sí, pero tampoco me gusta el fútbol”.