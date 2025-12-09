Quiénes fueron los grandes ganadores de los Martín Fierro de Cine y Series 2025

La industria audiovisual argentina se vistió de gala con la entrega de los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025. La ceremonia tuvo como grandes ganadores a “El Eternauta”, de la mano de Ricardo Darín, y a Natalia Oreiro, por su rol en “Las mujeres de la fila”. Además, hubo revelaciones que sorprendieron durante la noche, como María Becerra por su trabajo en “En el barro”.
La ceremonia fue este lunes por la noche en la Usina del Arte, contó con la conducción de Teté Coustarot y Luciano Cáceres y fue transmitida por América TV. La gala tuvo homenajes a estrellas históricas del cine argentino como lo fue el de la actriz Marta González.
Los grandes premiados
En el rubro series, “El Eternauta”, protagonizada por Ricardo Darín, fue la producción más premiada de la noche y confirmó su lugar como uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos de los últimos años. Se impuso en las principales categorías técnicas y artísticas, incluyendo Mejor Serie Dramática, dirección, guion, edición, fotografía y actuación, y cerró su recorrido con el Martín Fierro de Oro, el máximo galardón de la ceremonia.
El humor también tuvo su momento de protagonismo con “Envidiosa”, que fue distinguida como Mejor Serie Comedia, en una categoría que reflejó el crecimiento y la diversidad de las ficciones nacionales. En el plano actoral, se destacaron Griselda Siciliani ("Envidiosa") y Leonardo Sbaraglia ("Menem" y "Las Maldiciones"), entre otros intérpretes que recibieron el reconocimiento de APTRA por sus trabajos del último año.
En cuanto al cine, el premio a Mejor Película quedó en manos de “Belén”, que además se llevó el galardón a Mejor Guion y consolidó a Camila Plaate como una de las grandes revelaciones de la noche. El film fue uno de los más mencionados de la velada.
La música y los contenidos documentales también tuvieron su espacio. “Cromañón: el documental" fue uno de los trabajos reconocidos por su peso histórico; mientras que María Becerra sumó un nuevo premio a su carrera al recibir el Martín Fierro por Mejor Música Original gracias a la canción “7 vidas”, que fue la cortina musical de “En el barro”.
La gran decepción de la noche fue Lali Espósito que no fue a la gala y además, no se llevó ningún galardón a pesar de estar nominada en varias categorías, desde musicales por la cortina de “El fin del amor” y como actriz de reparto por su participación en “Verano Trippin” y su protagónico en la serie inspirada en los libros, y vida, de Tamara Tenenbaum.
Entre los reconocimientos especiales, el Martín Fierro de Plata fue otorgado a “Nueve reinas” por sus 25 años y se realizó un homenaje por los 40 años de “Esperando la carroza”, una de las películas más emblemáticas del cine argentino.
la lista completa de ganadores de los Martín Fierro de Cine y Series 2025:
Martín Fierro en cine
Natalia Oreiro
Martín Fierro de Oro en serie
El Eternauta
Película en cine y/o plataforma
Belén, de Dolores Fonzi
Dirección en cine
Benjamín Ávila, por La mujer de la fila
Actriz protagonista en cine
Natalia Oreiro, por La mujer de la fila
Actor protagonista en cine
Guillermo Francella, por Homo Argentum
Actriz de reparto en cine
Justina Bustos, por Culpa cero
Actor de reparto en cine
Ariel Staltari, por Verano Trippin
Guion de cine
Laura Paredes y Dolores Fonzi, por Belén
Drama en Serie
El Eternauta (Netflix)
Comedia en Serie
Envidiosa (Netflix)
Actriz protagonista en serie
Griselda Siciliani, por Envidiosa
Actor protagonista en serie
Leonardo Sbaraglia, por Menem y Las maldiciones
Dirección en serie
Bruno Stagnaro, por El Eternauta
Actriz de reparto en serie
Lorena Vega, por En el barro, Envidiosa y El fin del amor 2
Actor de reparto en serie
César Troncoso, por El Eternauta
Guion de serie
Bruno Stagnaro y Ariel Staltari, por El Eternauta
Dirección de fotografía en cine o serie
Gastón Girod, por El Eternauta
Dirección de arte en cine o serie
Julia Freid y Germán Naglieri, por El Jockey
Diseño de vestuario en cine o serie
Patricia Conta, por El Eternauta
Revelación en cine o serie
Camila Plaate, por Belén
Música original en cine o serie
María Becerra y Xross, por En el barro
Edición en cine o serie
Alejandro Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow, por El Eternauta