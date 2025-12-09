Quiénes fueron los grandes ganadores de los Martín Fierro de Cine y Series 2025

La industria audiovisual argentina se vistió de gala con la entrega de los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025 . La ceremonia tuvo como grandes ganadores a “El Eternauta”, de la mano de Ricardo Darín , y a Natalia Oreiro , por su rol en “Las mujeres de la fila” . Además, hubo revelaciones que sorprendieron durante la noche, como María Becerra por su trabajo en “En el barro”.

Por Ignacio de la Rosa

La ceremonia fue este lunes por la noche en la Usina del Arte, contó con la conducción de Teté Coustarot y Luciano Cáceres y fue transmitida por América TV. La gala tuvo homenajes a estrellas históricas del cine argentino como lo fue el de la actriz Marta González.

En el rubro series, “El Eternauta”, protagonizada por Ricardo Darín , fue la producción más premiada de la noche y confirmó su lugar como uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos de los últimos años. Se impuso en las principales categorías técnicas y artísticas, incluyendo Mejor Serie Dramática, dirección, guion, edición, fotografía y actuación , y cerró su recorrido con el Martín Fierro de Oro , el máximo galardón de la ceremonia.

El humor también tuvo su momento de protagonismo con “Envidiosa” , que fue distinguida como Mejor Serie Comedia, en una categoría que reflejó el crecimiento y la diversidad de las ficciones nacionales. En el plano actoral, se destacaron Griselda Siciliani ("Envidiosa") y Leonardo Sbaraglia ("Menem" y "Las Maldiciones") , entre otros intérpretes que recibieron el reconocimiento de APTRA por sus trabajos del último año.

NADIE SE SALVA SOLO: "EL ETERNAUTA", MARTÍN FIERRO DE ORO PARA SERIES #MFCine por #AméricaTV pic.twitter.com/MYvNUYIP6T

En el rubro de Actriz de Reparto, Lorena Vega se coronó con su primer Martín Fierro por las tres producciones en las que participó este año “En el barro”, “El fin del Amor” y “Envidiosa”.

Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia en los Martín Fierro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1998198768513044519&partner=&hide_thread=false LORENA VEGA, MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE POR "EN EL BARRO", "EL FIN DEL AMOR 2" Y "ENVIDIOSA"#MFCine por #AméricaTV pic.twitter.com/fEyUJE0cy9 — América TV (@AmericaTV) December 9, 2025

En cuanto al cine, el premio a Mejor Película quedó en manos de “Belén”, que además se llevó el galardón a Mejor Guion y consolidó a Camila Plaate como una de las grandes revelaciones de la noche. El film fue uno de los más mencionados de la velada.

María Becerra y Lali Espósito: sorpresa y asuencia

La música y los contenidos documentales también tuvieron su espacio. “Cromañón: el documental" fue uno de los trabajos reconocidos por su peso histórico; mientras que María Becerra sumó un nuevo premio a su carrera al recibir el Martín Fierro por Mejor Música Original gracias a la canción “7 vidas”, que fue la cortina musical de “En el barro”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1998190258333127092&partner=&hide_thread=false MARÍA BECERRA, MEJOR MÚSICA ORIGINAL POR "7 VIDAS" PARA "EN EL BARRO"#MFCine por #AméricaTV pic.twitter.com/9Ew4lczmF8 — América TV (@AmericaTV) December 9, 2025

La gran decepción de la noche fue Lali Espósito que no fue a la gala y además, no se llevó ningún galardón a pesar de estar nominada en varias categorías, desde musicales por la cortina de “El fin del amor” y como actriz de reparto por su participación en “Verano Trippin” y su protagónico en la serie inspirada en los libros, y vida, de Tamara Tenenbaum.

Entre los reconocimientos especiales, el Martín Fierro de Plata fue otorgado a “Nueve reinas” por sus 25 años y se realizó un homenaje por los 40 años de “Esperando la carroza”, una de las películas más emblemáticas del cine argentino.

la lista completa de ganadores de los Martín Fierro de Cine y Series 2025:

Martín Fierro en cine

Natalia Oreiro

Martín Fierro de Oro en serie

El Eternauta

Película en cine y/o plataforma

Belén, de Dolores Fonzi

Dirección en cine

Benjamín Ávila, por La mujer de la fila

Actriz protagonista en cine

Natalia Oreiro, por La mujer de la fila

Actor protagonista en cine

Guillermo Francella, por Homo Argentum

Actriz de reparto en cine

Justina Bustos, por Culpa cero

Actor de reparto en cine

Ariel Staltari, por Verano Trippin

Guion de cine

Laura Paredes y Dolores Fonzi, por Belén

Drama en Serie

El Eternauta (Netflix)

Comedia en Serie

Envidiosa (Netflix)

Actriz protagonista en serie

Griselda Siciliani, por Envidiosa

Actor protagonista en serie

Leonardo Sbaraglia, por Menem y Las maldiciones

Dirección en serie

Bruno Stagnaro, por El Eternauta

Actriz de reparto en serie

Lorena Vega, por En el barro, Envidiosa y El fin del amor 2

Actor de reparto en serie

César Troncoso, por El Eternauta

Guion de serie

Bruno Stagnaro y Ariel Staltari, por El Eternauta

Dirección de fotografía en cine o serie

Gastón Girod, por El Eternauta

Dirección de arte en cine o serie

Julia Freid y Germán Naglieri, por El Jockey

Diseño de vestuario en cine o serie

Patricia Conta, por El Eternauta

Revelación en cine o serie

Camila Plaate, por Belén

Música original en cine o serie

María Becerra y Xross, por En el barro

Edición en cine o serie

Alejandro Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow, por El Eternauta

Documental en cine y/o plataforma y/o serie

Cromañón: el documental, de Natalia Labaké