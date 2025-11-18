La tercera temporada de "Envidiosa" llega a Netflix: todo lo que tenés que saber

Esta nueva entrega de "Envidiosa", que estrena este 19 de noviembre, tendrá el debut actoral de Nicki Nicole.

Netflix se prepara para sumar la tercera temporada de "Envidiosa" a su catálogo, este miércoles 19 de noviembre. La serie, que significó un verdadero fenómeno en toda Latinoamérica, regresa con nuevos episodios y un adelanto cargado de tensiones, romance y decisiones que alteran la vida de Vicky Mori, el personaje interpretado por Griselda Siciliani.

Tras consolidarse como uno de los éxitos de la plataforma, la serie vuelve con una tanda de diez capítulos en los que la protagonista enfrentará un punto de quiebre tanto en lo personal como en lo profesional. El anuncio del estreno llegó a través de la cuenta oficial de Instagram de Netflix, donde publicaron: “Se vienen cositas en la vida de Vicky. La tercera temporada de Envidiosa llega a Netflix el 19 de noviembre”.

En el avance compartido por Netflix Latinoamérica se anticipan escenas cargadas de tensión, momentos íntimos con su pareja y situaciones que despiertan en Vicky gestos de sorpresa, incomodidad y dudas crecientes.

Nuevas incorporaciones al elenco La gran novedad de esta entrega será el debut actoral de Nicki Nicole, quien interpretará a Virtudes, un personaje con un peso clave en el desarrollo de la trama. También se suma el comediante y actor Agustín Aristarán (conocido como Soy Rada), cuyo papel aún no fue revelado, alimentando la expectativa en torno a su participación.

Embed - Envidiosa: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix El elenco principal sigue encabezado por Griselda Siciliani, acompañada por Esteban Lamothe, María Abadi, Agustina Suásquita (Papry), Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati y Bárbara Lombardo.

De qué tratará esta nueva temporada en Netflix Los nuevos episodios retoman el conflicto central de Vicky, que intenta sostener una relación que parecía estable mientras su vida sentimental y laboral se ve atravesada por desafíos que la empujan a una crisis emocional. Celos, dudas y rivalidades laborales se convierten en motores de la historia, conservando el tono ácido característico de la serie. Una vez más, las sesiones con su terapeuta ocuparán un lugar destacado: allí la protagonista se permite desahogarse, reflexionar y, casi sin darse cuenta, exponer las causas profundas de los conflictos que enfrenta.