Hasta $30.000: Netflix golpea con fuerte aumento a los argentinos y es el más caro de todos

La plataforma de streaming sube un 25% los precios de sus planes mensuales. ¿Cuál es el servicio más barato?

Netflix aumenta los precios de sus planes en Argentina

Por Redacción Economía

La plataforma de streaming Netflix aumentó los precios de sus planes en Argentina hasta en un 25%, por lo que los usuarios pagarán desde noviembre hasta más de $30 mil por mes con impuestos incluidos. Así, el servicio se sostiene como el más caro disponible.

Los valores “se aplican a los nuevos miembros y entrarán gradualmente en vigencia para todos los miembros actuales”.

En valores generales, el plan estándar de Netflix -el más elegido por los usuarios- pasó de $11.999 a $14.999, es decir, una suba del 25%. Hay que sumarle los impuestos:

  • Impuesto al valor agregado (IVA) del 21%

  • Impuesto por Resolución 5450/2023 del 30% (retención a cuenta del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales)

CON AUMENTO: CUÁNTO SALE NETFLIX EN ARGENTINA (NOVIEMBRE DE 2025)

Precio de plan básico de Netflix (un solo dispositivo, calidad HD)

  • $8.999 membresía + 51% impuestos (IVA del 21% + 30% retención a cuenta de Ganancias y Bienes Personales)
  • Total $13.588,49

Precio de plan estándar de Netflix (dos dispositivos en simultáneo, Full HD)

  • $14.999 membresía + 51% impuestos
  • Total $22.648,49

Agregás un miembro extra por $5.399.

Precio de plan premium de Netflix (cuatro dispositivos en simultáneo, 4K Ultra HD + HDR)

  • $19.999 membresía +51% impuestos
  • Total $30.198,49

Agregás hasta dos miembros extras por $5.399 cada uno.

Precios en Netflix con aumento desde noviembre

Cuánto se paga por Amazon, Disney+ y HBO Max en Argentina (noviembre de 2025)

Con el aumento aplicado, Netflix es la plataforma de streaming más cara en Argentina.

Respecto a las más populares, HBO Max es la plataforma más barata con un abono estándar a $2.490 (promocional) por mes durante seis meses. Con el 51% de impuestos, queda en $3.759,90.

En tanto, Amazon Prime Video cuesta $6.499 por mes más 51% de impuestos, es decir, $9.813,49 final.

Respecto a Disney+, el abono Premium, que evita anuncios y suma los canales y las transmisiones deportivas, está a $18.399 (no aplica impuestos).

Plataformas de streaming por video: Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+

