Hasta $30.000: Netflix golpea con fuerte aumento a los argentinos y es el más caro de todos

La plataforma de streaming Netflix aumentó los precios de sus planes en Argentina hasta en un 25%, por lo que los usuarios pagarán desde noviembre hasta más de $30 mil por mes con impuestos incluidos. Así, el servicio se sostiene como el más caro disponible.

Los valores “se aplican a los nuevos miembros y entrarán gradualmente en vigencia para todos los miembros actuales”.

En valores generales, el plan estándar de Netflix -el más elegido por los usuarios- pasó de $ 11.999 a $ 14.999 , es decir, una suba del 25%. Hay que sumarle los impuestos:

Impuesto por Resolución 5450/2023 del 30% (retención a cuenta del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales)

Agregás hasta dos miembros extras por $5.399 cada uno.

Logo Netflix Precios en Netflix con aumento desde noviembre

Cuánto se paga por Amazon, Disney+ y HBO Max en Argentina (noviembre de 2025)

Con el aumento aplicado, Netflix es la plataforma de streaming más cara en Argentina.

Respecto a las más populares, HBO Max es la plataforma más barata con un abono estándar a $2.490 (promocional) por mes durante seis meses. Con el 51% de impuestos, queda en $3.759,90.

En tanto, Amazon Prime Video cuesta $6.499 por mes más 51% de impuestos, es decir, $9.813,49 final.

Respecto a Disney+, el abono Premium, que evita anuncios y suma los canales y las transmisiones deportivas, está a $18.399 (no aplica impuestos).