Hasta $30.000: Netflix golpea con fuerte aumento a los argentinos y es el más caro de todos

La plataforma de
streaming los Netflix aumentó de sus planes en precios Argentina hasta en un 25%, por lo que los usuarios pagarán desde noviembre hasta más de $30 mil por mes con impuestos incluidos. Así, el servicio se sostiene como el más caro disponible.
Los valores “se aplican a los
nuevos miembros y entrarán gradualmente en vigencia para todos los miembros actuales”.
En valores generales, el
plan estándar de Netflix -el más elegido por los usuarios- pasó de $ 11.999 a $ 14.999, es decir, una suba del 25%. Hay que sumarle los impuestos:
CON AUMENTO: CUÁNTO SALE NETFLIX EN ARGENTINA (NOVIEMBRE DE 2025) Precio de plan básico de Netflix (un solo dispositivo, calidad HD) $8.999 membresía + 51% impuestos (IVA del 21% + 30% retención a cuenta de Ganancias y Bienes Personales) Total $13.588,49 Precio de plan estándar de Netflix (dos dispositivos en simultáneo, Full HD) $14.999 membresía + 51% impuestos Total $22.648,49
Agregás un miembro extra por $5.399.
Precio de plan premium de Netflix (cuatro dispositivos en simultáneo, 4K Ultra HD + HDR) $19.999 membresía +51% impuestos Total $30.198,49
Agregás hasta dos miembros extras por $5.399 cada uno.
Logo Netflix
Precios en Netflix con aumento desde noviembre
Cuánto se paga por Amazon, Disney+ y HBO Max en Argentina (noviembre de 2025)
Con el aumento aplicado,
Netflix es la plataforma de streaming más cara en Argentina.
Respecto a las más populares,
con un abono estándar a HBO Max es la plataforma más barata $2.490 (promocional) por mes durante seis meses. Con el 51% de impuestos, queda en $ 3.759,90.
En tanto,
Amazon Prime Video cuesta $6.499 por mes más 51% de impuestos, es decir, $ 9.813,49 final.
Respecto a
Disney+, el abono Premium, que evita anuncios y suma los canales y las transmisiones deportivas, está a $ 18.399 (no aplica impuestos).
Plataformas de streaming por video: Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+
Plataformas de streaming por video: Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+